Con le tante incertezze su cosa succederà al sistema previdenziale nel 2021 c’è una vera corsa alla pensione e non mancano le domande agli Esperti di ProiezionidiBorsa. Oggi, analizziamo come andare in pensione anticipata con lavoro usurante se la NASPI è ancora attiva. Bisogna chiarire che un requisito fondamentale che tutela i disoccupati con il pensionamento anticipato è la fruizione totale della NASPI. Ma andiamo per ordine.

Come andare in pensione anticipata con lavoro usurante se la NASPI è ancora attiva?

La prima distinzione che bisogna fare è tra lavoro precoce e lavoro usurante, in quanto sono due categorie diverse, che in base ai requisiti, permettono il pensionamento anticipato.

La pensione anticipata è prevista per i lavoratori che effettuano lavori usuranti; è richiesta un’anzianità contributiva di 35 anni. Lo svolgimento dell’attività lavorativa con mansioni faticose e pesanti deve essere effettuato sette anni negli ultimi dieci anni. Oppure almeno metà della vita lavorativa. Questa misura è soggetta al sistema a quote, che corrisponde alla somma del requisito anagrafico con il requisito contributivo. L’età di pensionamento oscilla dai 61 anni e 7 mesi ai 63 anni e 7 mesi.

Pensione lavoratori precoci

Diversa è la pensione anticipata lavori precoci che richiede un’anzianità contributiva di 41 anni di contributi. Inoltre, questa misura è destinata ai lavoratori che hanno versato almeno un anno di contributi prima del compimento 19° anni di età.

La pensione anticipata precoci tutela determinate categorie di lavoratori. Tra le tutele è prevista anche la possibilità di pensionamento per i lavoratori disoccupati che hanno terminato di percepire l’ultimo assegno di NASPI da minimo tre mesi. Quindi, chi ha in corso la fruizione dell’indennità di disoccupazione non può accedere alla Quota 41 per i lavoratori precoci.

Le altre categorie

Le altre categorie che danno diritto all’accesso alla pensione anticipata Quota 41 sono:

a) lavoratore disabile con una percentuale del 74% in su; b) caregiver da almeno sei mesi con la convivenza con il familiare d’assistere; c) lavoratori che svolgono mansioni faticose e pesanti (lavori usuranti e gravosi).

Alla domanda come andare in pensione anticipata con lavoro usurante se la NASPI è ancora attiva? In riferimento alla NASPI attiva non è possibile, in quanto la Quota 41 prevede che l’indennità deve essere fruita completamente, e solo dopo tre mesi è

possibile accedere alla pensione. Mentre, se rientra nella categoria dei lavori usuranti, in base ai requisiti sopra esposti, è possibile aderire ad una delle due misure.