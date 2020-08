Le soluzioni per anticipare il pensionamento all’età di 60 anni sono differenti per i lavoratori. Si tratta di formule che prevedono dei requisiti o delle condizioni lavorative specifiche in relazione al proprio stato lavorativo e contributivo. In questo articolo il comitato tecnico di ProiezionidiBorsa porta al lettore tutte le alternative utilizzabili per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro. Vediamo come andare il pensione a 60 anni di età.

Come andare in pensione a 60 anni di età? L’attuale normativa circa la pensione di vecchiaia, prevede che il lavoratore si collochi in quiescenza all’età di 67 anni con almeno 20 di contributi. Questo requisito è indicativo tanto per le donne quanto per gli uomini e resterà valido fino al prossimo 2022. Naturalmente, esistono differenti situazioni e soluzioni che possono talvolta anticipare l’età di uscita dal lavoro.

I lavoratori precoci e la pensione a 60 anni

Il primo caso che analizziamo è la pensione anticipata per lavoratori precoci. Questa categoria è rappresentata da lavoratori che hanno iniziato molto presto a lavorare e che possono raggiungere il pensionamento con 41 anni di contributi. Questo tipo di pensionamento può avvenire soltanto se sono presenti tutti i requisiti specifici e si può effettuare anche grazie al cumulo dei contributi.

La soluzione della pensione anticipata ordinaria

Un’altra alternativa per sapere come andare in pensione a 60 anni di età riguarda la pensione anticipata ordinaria. Questo tipo di pensione, come prevede l’art. 24, comma 10, del D.Lgs. 201/2011, si ottiene indipendentemente dall’età. Difatti quello che conta è solo il computo dei contributi. Nel caso degli uomini, si richiedono 42 anni e 10 mesi di contributi. Per le donne, invece, gli anni di contributi da versare sono 41 e 10 mesi. Si rammenta che tale soluzione prevede una finestra mobile di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. Per sapere come funzionano le finestre mobili si può leggere la pagina qui.

Come andare in pensione a 60 anni di età grazie alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidi

Questa soluzione si offre a chi presenta un grado di invalidità pari almeno all’80% ed un montante contributivo minimo di 20 anni. In questo caso, dal momento della maturazione dei requisiti, si apre una finestra di 12 mesi. In alcuni casi, come accade per i non vedenti, il requisito di età si abbassa fino a 56 anni per gli uomini e 51 per le donne.

Soluzioni di sostegno al reddito per andare in pensione a 60 anni

Altre soluzioni per anticipare l’età pensionabile riguardano delle forme di sostegno al reddito più che veri e propri trattamenti previdenziali. Stiamo parlando, in particolare, dell’isopensione che è stata istituita dalla Legge Fornero, oppure dell’assegno straordinario. Quest’ultimo caso coinvolge i datori di lavoro i quali si dovrebbero far carico del sostegno attingendo dai Fondi di solidarietà. Per tali soluzioni, è sempre bene che il contribuente accerti la presenza dei requisiti necessari per l’eventuale ottenimento.