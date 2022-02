Dubai è una di quelle mete da vedere una volta nella vita. Tra l’altro, andarci entro fine marzo, è una grande opportunità perché c’è l’Expo. Molti però non prendono mai in considerazione Dubai perché pensano sia una meta da ricchi. Di certo, gli emiratini sono molto facoltosi, ma andarci da turisti è un’altra cosa. In questo articolo sveleremo come andare e visitare Dubai senza dover accendere un mutuo.

Siamo a metà febbraio e molti non sopportano più il freddo di questo inverno che si è rivelato particolarmente rigido. La voglia di evadere è molto alta, sia per gli incalliti viaggiatori che per le persone che non sono abituate a viaggiare molto.

Al momento, la scelta sulle mete dove poter andare è ancora molto limitata a causa delle restrizioni dei vari Paesi. Se si vuole andare al caldo, è possibile andare alle Maldive, a Cuba, alle Seychelles e in altri luoghi che, però, si trovano letteralmente dall’altra parte del Mondo. Mete quindi costose e che richiedono un periodo di permanenza piuttosto lungo. Un grande classico, dove trovare temperature piacevoli a febbraio e non a grande distanza dall’Italia, sono le Canarie. Molti, però, avranno ormai già visitato Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria e Fuerteventura. Dubai potrebbe quindi essere un’ottima alternativa da prendere in considerazione. Scopriamo insieme il perché.

Clima e distanze

Dubai si trova negli Emirati Arabi e presenta un clima arido e subtropicale. Per noi, le estati sarebbero invivibili viste che spesso si superano i 40 °C. L’inverno, invece, è proprio la stagione perfetta perché le medie si attestano attorno ai 23 °C. Superato il periodo “rosso” di Natale e Capodanno, i prezzi dei voli si abbassano bruscamente. Se poi si sceglie di partire in un giorno infrasettimanale, si può risparmiare ancora di più. Il volo diretto dura circa 6 ore.

Come andare e visitare Dubai in inverno senza spendere cifre folli per una vacanza al caldo, evitando le solite Canarie

Torniamo ora sul focus del nostro articolo. Come evitare prezzi voli coi biglietti aerei, lo abbiamo appena spiegato. Continuiamo quindi con altri consigli per visitare Dubai a prezzi “umani”. Per l’alloggio, ci sono note catene alberghiere di medio-alto livello. Non si tratta ovviamente di strutture lussuose ma di livello più che buono. Ci sono ad esempio ben due Ibis che offrono il servizio di pernottamento e prima colazione a buffet.

Il bello di visitare Dubai è quello di vagare tra i suoi quartieri osservando gli stratosferici skyline caratterizzati da super grattacieli e architetture avveniristiche. Passeggiare, osservare, fare foto non costa nulla. Anche il famosissimo show delle fontane danzanti che ogni sera si ripete a partire dalle ore 18.00 è assolutamente free.

Come risparmiare per mangiare fuori

Pranzare o cenare a Dubai non è un problema. C’è di tutto: per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche. Essendo una città cosmopolita si trovano ristoranti di tutte le nazionalità, dal thailandese al cinese, passando per l’indiano al libanese. Si trova anche Eataly. Presenti ovunque anche le famose catene di fast food, come Burger King e KFC. Per gli amanti della pizza, oltre ai ristoranti italiani, è molto diffusa la catena Domino’s Pizza. Infine, possibilità anche di creare un panino a piacimento da Subway.

Approfondimento

Come vestirsi a Dubai a gennaio e cosa visitare per una fantastica vacanza al caldo più qualche consiglio per le donne