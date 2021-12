Il pranzo natalizio, imbastito con amore dedizione, ha dato i suoi frutti e gli ospiti non hanno avanzato nulla. Questo ci fa molto onore e ci riempie di soddisfazione, ma si pone il problema di trovare una pietanza altrettanto sbalorditiva per Santo Stefano.

Ancora una volta, largo alla fantasia perché come alternativa ai classici ravioli o tortellini possiamo stupire tutti con questo primo piatto raffinato e facilissimo, perfetto per scaldarsi

Caramelle di fonduta in brodo

Anziché proporre il solito ripieno a base di carne, queste caramelle di pasta nascondono un cuore di formaggio morbidissimo e dal gusto avvolgente. Il brodo con cui vengono servite, poi, le rende ancora più delicate al palato, amplificando al tempo stesso il calore e il tono tradizionale della portata.

Per la pasta

200 grammi di farina 00;

2 tuorli;

1 uovo intero.

Per il ripieno

120 grammi di formaggio tipo Camembert;

120 millilitri di panna fresca;

20 grammi di Parmigiano.

Procedimento

Cominciamo preparando la pasta, creando dapprima la classica fontanella di farina in cui andremo a far cadere le uova.

È il momento di impastare, incorporando la farina gradualmente con l’aiuto di una forchetta. Quando poi l’impasto avrà guadagnato in consistenza, proseguiamo a modellarlo con il palmo della mano.

È consigliabile lavorare la pasta per almeno 10 minuti o comunque fino a che non la riterremo abbastanza liscia e omogenea.

Dopo averla coperta accuratamente con una pellicola, lasciamola riposare a temperatura ambiente per 30 minuti, passando quindi alla preparazione del ripieno.

In un pentolino, scaldiamo la panna fino quasi a farla bollire. Amalgamiamo quindi il Parmigiano e il formaggio tagliato a cubotti e privato della crosta, mescolando per scioglierlo.

Controlliamo che non si siano formati grumi e trasferiamo il composto in frigorifero per 1 ora per poi trasferirlo in una sac-à-poche.

Tagliamo ora la pasta per ricavare filoncini di sfoglia spessi non più di 1 mm, su cui andremo a posare la crema al formaggio.

Richiusa la sfoglia per inglobare il ripieno, pizzichiamo i filoncini ogni 2 cm e tagliamo con una rotella per ottenere le caramelle.

Tuffiamole nel brodo di carne bollente e salato per poi servire calde, ma possiamo anche conservarle una notte in frigo per gustarle il giorno dopo.