La carta da forno è una vera salvezza in cucina. Usarla per ricoprire teglie e placche da forno ci evita ore di lavoro per grattare via le incrostazioni che altrimenti si formerebbero. Impermeabile e dalle proprietà antiaderenti, infatti, evita che i cibi in cottura si attacchino sul fondo. Quando comunque dovesse capitare che qualche cibo si attacchi alle pentole, non disperiamo, perché oltre ai soliti bicarbonato e aceto possiamo usare questi prodotti naturali per pulire a fondo.

Se la carta da forno è finita, oppure vogliamo ridurne l’acquisto perché è monouso, possiamo scegliere qualcosa di pratico, duraturo o sostenibile. Ci sono in commercio delle soluzioni alternative per tutte queste necessità, ma che non tutti conoscono.

Come alternare l’uso della carta da forno facilmente con queste soluzioni alternative pratiche e sostenibili

La prima alternativa alla carta da forno è una soluzione decisamente pratica, usata anche dagli chef per velocizzare il lavoro. Si tratta del burro spray, che in un solo gesto ricopre teglie, pirofile, padelle e tutto ciò che serve per cucinare al forno. Utile per le ricette sia di panetteria sia di pasticceria, crea uno strato antiaderente per staccare i cibi con facilità.

Anche se è molto pratico, il burro spray è certamente meno economico della carta da forno o di altre soluzioni. Tra queste troviamo, per esempio, gli stampi in silicone. Costano più della carta da forno, ma durano decisamente più a lungo. Ce ne sono di moltissimi tipi e forme diverse, ideali soprattutto per i dolci. Oltre a essere quindi economici sul lungo periodo, hanno anche una parte divertente. Infatti, si possono comprare le forme più strane per creare dolci davvero originali. Il tutto, senza alcuna fatica.

Vediamo ora una delle soluzioni più pratiche e sostenibili di cui non potremo più fare a meno.

La soluzione sostenibile, riutilizzabile e multiuso per cuocere al forno

Si può davvero alternare l’uso della carta da forno monouso con una soluzione sostenibile, riutilizzabile e multiuso per cuocere al forno. È il tappetino da forno in silicone alimentare. Si può usare come rivestimento antiaderente sia in forno sia in microonde, ma anche come piano antiscivolo. Inoltre, si può lavare facilmente a mano o in lavastoviglie e dura davvero a lungo. Anche se tende a scurirsi col tempo, non c’è da preoccuparsi perché è normale e si può tranquillamente continuare a usarlo.

Ecco come alternare l’uso della carta da forno facilmente con queste soluzioni alternative pratiche e sostenibili.

Con una di queste nuove soluzioni, siamo pronti per cucinare questa squisita pasta pasticciata al forno morbida dentro e croccante fuori che accontenta davvero tutti.

