Sulle pagine di ProiezionidiBorsa, frequentemente, si trattano temi legati al riciclo e al riutilizzo di oggetti che sembrano al capolinea. Come i tappi e i flaconi di detersivo, anche le bottiglie di plastica possono rinascere utilizzando un po’ di creatività.

Infatti, possono tranquillamente essere riciclate per dare vita a oggettini utilissimi da utilizzare nell’orto. La vita delle bottiglie di plastica si rinnova e si prolunga grazie a queste fantastiche idee.

Utilissime sia per l’orto in piena terra che per l’orto sul terrazzo.

Come allontanare zanzare e calabroni con una semplice bottiglia di plastica

Per prima cosa le bottiglie di acqua possono essere utilizzate come trappola per le zanzare. Per preparare la trappola sarà necessario tagliare la bottiglia poco prima del cono. Capovolgere il cono all’interno del fusto e incollare insieme le due parti. In seguito, preparare una mistura con acqua, zucchero e lievito che sarà versato nella bottiglia.

Le zanzare, attirate dall’anidride carbonica prodotta dal lievito, si addentreranno nella trappola. E non riusciranno più ad uscirne.

Paletta

Nell’orto è, spesso, necessario l’utilizzo di una paletta per spostare la terra o distribuire il concime. Invece di acquistare una paletta, e spendere soldi, sarà ottimo riciclare una bottiglia di plastica.

Per creare una paletta utilizzando una bottiglia sarà necessario praticare un taglio diagonale in una bottiglia da due litri.

Portaoggetti

Inoltre, una semplice bottiglia di plastica potrà essere utilizzata come portaoggetti. In giardino o in garage sarà ottimo utilizzare una bottiglia per sistemare viti e bulloni.

Basterà tagliare la bottiglia a metà per avere a disposizione un ottimo portaoggetti che faciliterà la gestione di viti e bulloni.

Trappola per calabroni

Come nel caso delle zanzare, le bottiglie di plastica potranno essere utilizzate anche per allontanare i calabroni dall’orto.

Per creare la trappola sarà necessario riempire la bottiglia di acqua mista a zucchero. O, meglio, del succo di frutta. Magari il succo di frutta dimenticato in dispensa e scaduto.

I calabroni che infestano le piante di frutta verranno attirati nella trappola. E anche in questo caso non riusciranno più ad uscirne.

Mini serre e semenzai

Come spiegato più volte, quando il clima è ancora rigido è necessario seminare fiori e ortaggi all’interno di semenzai. Per creare delle piccole serre che proteggeranno i primi germogli tagliare la bottiglia dalla parte del cono, capovolgere il fusto e infilarlo nel terreno.

Ecco perché basterà una bottiglia di plastica per allontanare zanzare e calabroni per sempre.