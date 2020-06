Nausea perché mi colpisci e non te ne vai? La più classiche delle domande che possiamo farci quando ci coglie questo senso di disagio tanto nocivo quanto preoccupante. La nausea è quella sensazione sgradevole che ci colpisce soprattutto in gola, in bocca e nello stomaco. Alle volte è talmente intensa che conduce al vomito. E, purtroppo il vomito, seppur fastidioso, è psicologicamente atteso come l’ultimo stadio in grado di portarsi via con sé la nausea. Ma non sempre è così. Ecco allora spuntare qualche consiglio utile su come allontanare la nausea con un ghiacciolo o uno yogurt. Sembra strano, ma entrambi questi alimenti, con la loro componente fredda, riescono ad allontanare la nausea!

Quali sono le cause più comuni della nausea

La nausea è un sintomo purtroppo molto comune, in grado di colpire piccoli e grandi, donne e uomini allo stesso modo. Le cause principali sono spesso riconducibili a:

Effetti collaterali dei farmaci

Alimentazione scorretta

Odori forti e intensi

Intossicazioni alimentari

Reazione fisiologica a un dolore particolarmente intenso

Ma bisogna fare molta attenzione perché la nausea può anche essere l’anticamera di problematiche molto più serie come:

Ischemia

Infarto

Gli alimenti che alleviano il senso di nausea

Come allontanare la nausea con un ghiacciolo o uno yogurt, sono due espedienti molto utili e risolutivi, ma non sono per fortuna gli unici. Consigliati infatti anche:

Pesce e carne cotti alla brace, senza condimenti, ma solo con un goccio di limone

Formaggi freschi

Frutta e verdura cotti

C’è poi una spezia, unica nel suo genere, lo zenzero, ancora una volta fondamentale nella sua missione di soccorso al nostro organismo: è infatti in grado di eliminare anche la nausea!

Occhio invece ai finti alleati

Attenzione invece ad alcuni cibi o bevande che, riteniamo alleati nella lotta alla nausea, e sono invece ancora più dannosi se associati:

Caffè

Alcol

Salse piccanti

Prodotti integrali

Frutta e verdura crude o non mature

Dolci e pasticcini

