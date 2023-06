Come allontanare i topi da balcone e giardino con l’essenza naturale che scaccia anche le zanzare

Scoprire di avere topi che girano per casa non è bello. Tanto meno quando li troviamo liberi che scorrazzano in giardino. Per liberarcene, possiamo provare una soluzione naturale che spesso si utilizza contro le zanzare. Ne basta qualche goccia e dovremmo rimediare in fretta all’odioso problema.

I topi sono animali ghiotti, che trovano un rifugio e il sostentamento necessario in casa. Mentre questi preferiscono nascondersi all’interno, in luoghi caldi e asciutti, i ratti amano anche gli spazi esterni. Ciò che gli attira sono le piante che coltiviamo e il cibo che involontariamente gli lasciamo a disposizione. Frutta, verdura e semi fanno parte della loro dieta e se abbiamo un orto vicino è facile che vi si introducano. Come dovremmo sapere, inoltre, sono animali che potrebbero portare malattie e creare un rischio per la salute. Ecco perché liberarsene è la soluzione migliore, pur senza far loro del male. Ma come allontanare i topi da balcone e giardino? Grazie a un prodotto efficace, che diffonderà un gradevole aroma nell’ambiente.

Dove si nascondono e le tracce della presenza

Per scovare topi o ratti fuori casa, bisognerà conoscere innanzitutto le zone predilette. I primi amano rifugiarsi al chiuso, oppure tra le siepi e i boschetti. Suggeriamo di controllare tra la spazzatura e il legname, o dentro le stalle. Come le arvicole, costruiscono una rete di tunnel che possono rendere il terreno più soffice e irregolare. Fai attenzione a residui di carta sparsi, che usano come materiale per il nido. Un altro indizio della presenza sono i segni di morsi su frutta e imballaggi.

Anche i ratti adorano scavare: le buche sono larghe circa 7-8 cm. Inoltre, ci si può imbattere in piccoli sentieri vicino ai muri o alla vegetazione. Può capitare di trovare in giro anche degli escrementi cilindrici, di un paio di centimetri di lunghezza. Questi saranno umidi se recenti, più secchi qualora deposti da ore.

Come allontanare i topi da balcone e giardino senza ucciderli

Se i topi hanno creato un vero e proprio salottino tra le piante e non se ne vogliono andare, puoi usare un semplice rimedio. Si tratta dell’olio essenziale alla citronella, che forse avrai testato in altre occasioni contro le zanzare. Anche in questa situazione, può risultare davvero utile e immediato. Un primo metodo per utilizzarlo prevede di distribuirne qualche goccia sopra dei batuffoli di cotone. Lascia i pezzi sul balcone, dove pensi che passino i roditori.

Uno stratagemma alternativo consiste nel servirsi di uno degli appositi repellenti presenti in commercio. Si possono trovare anche online sui siti di e-commerce certificati. Basterà spruzzarlo negli angoli del giardino presi di mira dai topi per vederlo funzionare.