Un passaggio occasionale, di transito potremmo pure tollerarlo. Ma se il gatto del nostro vicino inizia a prendere la cattiva abitudine di fare i propri bisogni oltre i confini di casa sua, è cosa molto sgradita.

Riveliamo le possibili soluzioni per capire come allontanare i gatti del vicino che fanno la pipì sul nostro terrazzo con rimedi naturali che non fanno male al felino e proteggono il nostro ambiente da visite sgradite.

Prevenire

Intanto dobbiamo sapere che molti detergenti che utilizziamo per lavare il pavimento esterno hanno un retrogusto acido. Questo odore è simile a quello dell’urina del gatto. Può quindi agire da esca attirando il gatto e portarlo a fare il suo bisogno proprio sul nostro dehor esterno.

I rimedi

Prima regola per capire come allontanare i gatti del vicino che fanno la pipì sul nostro terrazzo con rimedi naturali che non fanno male al felino e proteggono il nostro ambiente da visite sgradite, è cambiare detergente. Dobbiamo lavare il pavimento esterno con aceto bianco. Questo riesce a neutralizzare l’odore dei detergenti classici che possiamo anche usare prima. Se proprio vogliamo. L’importante è procedere con un secondo lavaggio con aceto.

Se abbiamo delle piante, dobbiamo fare attenzione a non permettere mai che rimanga l’acqua nel sottovaso. In estate emana un odore che i gatti trovano gradevole e li attira. Sulla terra di vasi e aiuole possiamo spargere anche polvere d’aglio. È considerata molto fastidiosa sia per i gatti che per i cani. Solo che sentiremo anche noi l’odore. Quindi è da valutare.

La pianta di ruta

L’ultimo suggerimento utile che ci sentiamo di trasferire riguarda la pianta di ruta. La pianta di ruta emana un profumo odioso per il felino ma che (a differenza dell’aglio) è molto piacevole per l’uomo. Con questi rimedi riusciremo a risolvere il problema in pochi giorni, senza danneggiare minimamente il gatto del nostro vicino. Cambierà semplicemente destinazione.

Abbiamo visto, dunque, come allontanare i gatti del vicino che fanno la pipì sul nostro terrazzo con rimedi naturali e non nocivi per il felino.