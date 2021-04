Se abbiamo deciso di non avere animali domestici dentro o fuori casa, l’inconveniente si può presentare. Possiamo trovare adagiati nel nostro giardino o sul nostro terrazzo gatti in libertà. Di cui non conosciamo la provenienza e soprattutto non sappiamo se sono affetti da malattie.

Ci sono diversi modi naturali per metterli in fuga rendendo l’ambiente poco gradevole. Abbiamo raccolto 4 strategie utili per capire come allontanare dal nostro giardino i gatti in libertà o del vicino in modo innocuo e senza maltrattarli ma creando un contesto naturalmente sgradevole.

Le piante

Ci sono alcune piante il cui odore risulta sgradevole e infastidisce i felini. Una su tutte la coleus canica. È una pianta con foglie pelose molto odorose, dal profumo agrumato molto intenso. Sgraditissima per cani e gatti. Poi, a seguire, non piacciono agli animali d’affezione la salvia, la melissa, l’erba cipollina. Nonché il timo, la lavanda e il rosmarino.

Attenzione ai residui di cibo

Dobbiamo fare attenzione a non lasciare mai rimasugli di cibo. Sono fonte di grande attrazione. Se abbiamo i bidoni dell’umido fuori, attenzione massima.

Sono anche capaci di aprirli. Proviamo a cambiare posto. Oppure possiamo aiutarci mettendo sul balcone o sul terrazzo bottiglie di plastica piene d’acqua, carta stagnola, ecc. I gatti, come gli uccelli, non sopportano i riflessi.

Per i loro bisogni

Per capire come allontanare dal nostro giardino i gatti in libertà o quelli del vicino in modo innocuo e senza maltrattarli ma creando un contesto naturalmente sgradevole, pensiamo anche al posto in cui fanno i loro bisogni.

Perché spesso si stabiliscono liberamente e stabilmente sul nostro balcone, al punto da avere un punto prescelto per i bisogni. Appena lo intuiamo poniamo delle ciotole con fondi di caffè e rinnoviamo ogni tre giorni. Molto valido anche il pepe. Entrambi sono molto fastidiosi per i gatti e li faranno starnutire spesso.

Ultimo rimedio, un po’ più forte, ma sempre innocuo, riguarda un sistema di irrigazione automatica specifico per dissuadere gatti e altri animali.