Il mal di denti è un problema che si presenta senza alcun preavviso e alcuni trucchi possono alleviare il dolore momentaneamente.

Le cause possono essere molteplici, tra cui carie, infezioni, gengiviti o altro ancora. Il dolore si può localizzare sulla zona infiammata o estendersi e provocare fastidiosi mal di testa, impedendo di proseguire la giornata e adempiere agli impegni presi.

Resta di fondamentale importanza l’intervento del dentista, che dovrà stabilire la causa del dolore e porre rimedio. Nel frattempo, si può cercare di alleviare il dolore provando con dei rimedi del tutto naturali, evitando i classici antinfiammatori.

Come alleviare il mal di denti con i trucchi fai da te

Una buona igiene orale è una delle costanti da mantenere per evitare problemi futuri, ma anche per alleviare il dolore.

L’aglio è da sempre conosciuto anche come antimicrobico e strofinandolo sulla parte interessata può alleviare il dolore. Inoltre si può tritare ed insieme al sale, lasciato in posa per pochi minuti e poi procedere al risciacquo.

Anche la cipolla tritata e lasciata agire per qualche minuto, può alleviare il dolore, riducendo i batteri. Degli sciacqui di whiskey o rum, lasciando agire sempre per qualche minuto il liquore, possono aiutare ad anestetizzare la zona.

L’olio essenziale dei chiodi di garofano può essere un ottimo rimedio per rimediare al fastidioso dolore. Basterà tritarne una manciata e lasciare un posa per qualche minuto sul dente per ottenere sollievo.

Poche gocce di estratto di vaniglia possono alleviare il dolore, tamponando con un batuffolo di cotone la zona interessata, le proprietà antisettiche e analgesiche agiranno velocemente.

Il tè nero potrà essere utile non solo per il dolore ma anche per il gonfiore. Applicare una bustina di tè imbevuta precedentemente di acqua calda e fatta raffreddare, aiuterà ad alleviare il problema nell’attesa di andare dal dentista.

