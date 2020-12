Oggi ci occuperemo di illustrare come allestire una tavola delle feste impeccabile. Il tema odierno è, in particolare, quello di riuscire, in qualche modo, a restituire brillantezza ai bicchieri in vetro o in cristallo. L’opacità del vetro e del cristallo può essere causata dal calcare dell’acqua durante il lavaggio. Altra possibile causa può essere un detersivo troppo aggressivo, oppure la formazione di vapore in lavastoviglie.

Ovviamo alla durezza dell’acqua e ai danni alla superficie dei bicchieri, con l’uso di un brillantante chimico, usando preventivamente una soluzione di acqua e aceto bianco. Per evitare, a lungo andare, un danno alla lavastoviglie, si potrebbe usare un aceto con un livello di acidità massimo del 6%.

Per bypassare invece l’inconveniente del vapore, facciamo delle prove per minimizzarne la formazione, regolando la temperatura della lavastoviglie. Apriamo poi immediatamente lo sportello dell’elettrodomestico, appena ultimato il ciclo di lavaggio.

Qualora il danno sia stato già fatto, vediamo allora come rimediare.

Acqua, zucchero o sale, aceto bianco e lievito chimico

Usiamo una soluzione di acqua e zucchero spruzzata sui bicchieri che sciacqueremo poi con acqua e aceto. In alternativa, in caso di una opacità più marcata, riponiamo i bicchieri in ammollo per diverse ore in una soluzione con sale e aceto, in pari quantità.

Se la brillantezza non è invece un ricordo ancora del tutto lontano, basterà immergere i bicchieri per mezz’ora in una bacinella con 3 litri di acqua tiepida e due cucchiai di sale grosso.

Proviamo anche a stendere sui bicchieri, con una spugnetta, del lievito chimico in polvere e poi procediamo con un risciacquo accurato.

La soluzione d’urto per i casi più ostinati

Infine, nei casi estremi, proponiamo questa soluzione d’urto. Mettiamo in ammollo, per una notte, i bicchieri nella seguente soluzione: 2 litri di acqua, 200 ml di aceto di vino bianco, il succo di due limoni, 4 cucchiai di sane fino. A questo punto dovremmo aver recuperato l’antica brillantezza dei bicchieri. Ed ecco come allestire una tavola delle feste impeccabile.

Infine, in quest’articolo illustriamo come apparecchiare perfettamente una tavola in questi giorni di festività di fine anno.