Come allestire sul terrazzo un suggestivo angolo privato con questa bellissima ginestra che non richiede cure per una casa profumata all’ananas

Possiamo allestire in terrazzo un suggestivo angolo privato con questa bellissima ginestra che non richiede cure per una casa profumata all’ananas e assicurarci, così, una deliziosa zona di privacy. È una ginestra rustica, con fiori appariscenti, foglie grigie e vellutate che non richiede alcun bisogno di cure. Ecco come farla diventare la regina del proprio terrazzo arredato con le note degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Un arbusto allegro e resistente che viene dal Marocco

Il cespuglio che delizierà le nostre serate in terrazzo e stupirà gli amici è quello formato dalla ricca chioma del cytisus battandieri, un arbusto con uno straordinario profumo di ananas.

È bene piantarlo in primavera, così resisterà meglio al freddo l’anno seguente. Va però tenuto d’occhio d’estate con annaffiature frequenti soprattutto nel mese di giugno.

Proviene dal Nordafrica, dalla regione dell’Atlante in Marocco. Ma da anni si trova anche nei nostri vivai specializzati. Fu scoperto da Jules Aimè Battandier all’inizio del Novecento. Egli fu un appassionato botanico e uno dei maggiori esperti di flora nordafricana. Insegnò farmacia per molti anni all’Università di Algeri. Ha dato il suo nome a un’altra ginestra e a un’orchidea con fiori a pannocchia.

Questa pianta non è delicata, cresce in qualsiasi terreno purché ben drenato. Attenzione, però, a non fare errori che ne compromettano la crescita. In generale bisognerebbe studiare a tavolino ogni pianta che vogliamo accogliere in giardino o in terrazzo, per non commettere sempre gli stessi sbagli.

Comunque, il cytisus deve stare un una posizione riparata, esposto a sud. Dunque, va bene per arredare l’angolo di un terrazzo con davanzale in muratura o la ringhiera schermata con un pannello di legno, se vogliamo che cresca bello e vigoroso. Non bisogna aspettarsi una ginestra dal cespuglio ordinato. La sua bellezza sta proprio nel suo aspetto morbido e flessuoso.