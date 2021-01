Dalla corsa al ciclismo, ecco come allenarsi in salita e quali esercizi eseguire per migliorarsi. Perché, rispetto allo sport su superficie piana, l’allenamento in salita è in grado di rinforzare la muscolatura delle gambe. Con la conseguenza che, in termini di prestazione, si guadagna in potenza. E si incrementa pure la resistenza allo sforzo.

Ecco come allenarsi in salita e quali esercizi eseguire per migliorarsi

Nel dettaglio, la corsa in salita, seguendo chiaramente un programma di allenamento graduale, è in grado di apportare all’efficienza fisica dei vantaggi che sono innegabili. E che si acquisiscono più velocemente rispetto alla corsa su superficie piana. Inoltre, correre in salita significa, tra l’altro, pure migliorare la capacità cardiaca di pompare il sangue verso il sistema muscolare.

L’allenamento più diffuso, per quel che riguarda la corsa in salita, è quello delle cosiddette ripetute. Si tratta, nello specifico, di ripetere la corsa in salita. Intervallata da fasi di recupero, su brevi distanze, anche variando la pendenza. Ovverosia partendo da salite meno ripide. E fino ad arrivare a tracciati più impegnativi che gradualmente rinforzano la muscolatura delle gambe.

Passando al ciclismo, la salita non solo è un percorso inevitabile sulle due ruote, ma è pure il tracciato ideale per migliorare la resistenza allo sforzo sulle lunghe distanze.

Per un ciclista, in particolare, affrontare le salite significa mantenere in sella una postura corretta. Nonché dosare le forze anche in base alla pendenza.

L’andatura in salita ottimale per un ciclista, infatti, è quella che permette di salire costantemente in progressione senza strappi. Solo in questo modo i muscoli delle gambe saranno poi in grado di reggere uno sforzo prolungato.

Infine, ma non in ordine di importanza, per la corsa come per il ciclismo in salita, al fine di evitare strappi muscolari, è fondamentale la fase di riscaldamento. Per un tempo variabile dai quindici ai trenta minuti anche in base alla distanza da coprire.