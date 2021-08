Il corpo è in continuo cambiamento e col passare degli anni ha bisogno di un allenamento diverso. Questa regola è valida sia per le donne che per gli uomini. Ecco che per mantenersi in forma bisogna soffermarsi su esercizi più specifici. Allo stesso tempo è necessario non stressare la muscolatura e le articolazioni per non rischiare di appesantire il fisico. Infatti per prima cosa si devono evitare sessioni troppo lunghe e pesanti. Meglio pianificare l’allenamento con sessioni brevi e sostenute.

Allora ecco come allenarsi dopo i 30 anni per dimagrire e avere un fisico sempre giovane. Basta seguire qualche consiglio per creare un allenamento personalizzato in base alle proprie caratteristiche fisiche. I risultati si ottengono proprio soffermandosi su alcune parti del corpo, soppesando punti deboli e punti di forza. Quindi non si tratterà di diminuire il carico di lavoro o eliminare totalmente alcuni esercizi. Al contrario l’obiettivo è creare un piano settimanale seguendo alcuni principi.

Come allenarsi dopo i 30 anni per dimagrire e avere un fisico sempre giovane

Ribadiamo il consiglio detto in precedenza nell’articolo. Dopo i 30 anni è meglio non rischiare di fare allenamenti eccessivi col risultato di dolori articolari e muscolari. Quindi organizziamo le giornate dando spazio a tutte le sezioni muscolari. Puntiamo sulla costanza più che sulla quantità e vedremo risultati molto più solidi.

I muscoli avranno bisogno di sessioni specifiche utilizzando dei pesetti. Non molti sanno che dopo i 30 anni si comincia a perdere massa muscolare di anno in anno. Ritagliamo almeno 2 sessioni di pesi alla settimana. In questo modo rafforzeremo la massa ma perderemo anche calorie.

Col rallentare del metabolismo sarà necessario anche aumentare le sessioni cardio. Bruciando calorie scomparirà la possibilità di prendere chili di troppo. Esistono molti modi per fare lavoro cardio. Per esempio saltare la corda è un ottimo modo per bruciare velocemente calorie e allo stesso tempo tonificare. Non si deve esagerare nemmeno con la durata delle sessioni. Meglio 15-20 minuti con esercizi impegnativi come squat, addominali, affondi, piegamenti sulle braccia, jumping jacks, plank.

Per finire, ricordiamo sempre di prenderci dei tempi di recupero. Dopo un allenamento muscolare intenso meglio fermarsi per un giorno e dedicarsi a un altro tipo di attività fisica. Anche tra un esercizio e l’altro lasciamo almeno 10 secondi di recupero che può aumentare a 15.

Approfondimento

Dimagrire e allenare il corpo con questo oggetto economico in una breve sessione al giorno e ritornare in forma