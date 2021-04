Per chi si tiene in forma, poter fare un allenamento completo in pochi e semplici passi sarebbe un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Fortunatamente esiste un esercizio che, sebbene richieda una certa dose di sforzo fisico, permette di allenare addome, braccia e glutei in una sola volta. Ecco dunque come allenare tutto il corpo con questo semplice esercizio che si può fare a casa, spiegato dagli esperti di salute e benessere di ProiezionidiBorsa.

Workout completo e in pochi minuti

Per mettere in pratica l’esercizio non avremo bisogno di nessun attrezzo particolare, ma solo di pochissimo spazio e qualche minuto del nostro tempo. Ecco come fare. Si parte da posizione eretta, coi piedi larghi e paralleli alle spalle. Facciamo quindi peso in avanti col busto, lentamente, fino ad appoggiare le mani a terra davanti a noi. Ora spostiamo le mani in avanti e ci allunghiamo col busto, tenendo la schiena e le gambe ben distese e contraendo i glutei. Ora non ci resta che restare fermi per più tempo possibile, prima di risalire con calma fino alla posizione di partenza. Per farlo portiamo le mani verso i piedi e ci alziamo lentamente. Ecco allora come allenare tutto il corpo con questo semplice esercizio che si può fare a casa.

Questo breve ma intenso esercizio non ci permetterà solamente di allenare molti muscoli del nostro corpo, ma migliorerà anche il nostro equilibrio e rafforzerà la colonna vertebrale. La nostra resistenza e preparazione atletica ci porteranno a mantenere la posizione indicata per più o meno tempo. In ogni caso per i neofiti consigliamo di partire con due serie da 10-15 ripetizioni ciascuna, per poi aumentare progressivamente col passare del tempo.