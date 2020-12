Poche persone conoscono lo psoas: il muscolo della felicità che, collega le gambe alla colonna vertebrale. Aiuta la postura, evita il mal di schiena.

È un muscolo molto importante, ma spesso viene dimenticato.

Irrigidendosi può portare dolori. Per questo motivo, è importante sapere come evitare di tenere contratto e come allenare il muscolo della felicità.

Perché viene chiamato il muscolo della felicità

Nelle discipline orientali, questo muscolo viene definito muscolo dell’anima e della felicità in quanto, dal suo benessere deriva quello della nostra salute fisica e mentale.

La tensione dello psoas è dovuta dallo stress a cui si è sottoposti quotidianamente. Questo muscolo, quando è contratto manda segnali di tensione al cervello creando angoscia ed ansia.

Per stare bene, in forma fisica e mentale, questo muscolo deve essere disteso per questo è importante tenerlo allenato.

Ecco come allenare il muscolo della felicità

Come rinforzarlo

Ecco un esercizio che è in grado di fortificare questo muscolo in maniera semplice e veloce.

Mettersi sdraiati con la pancia all’aria e sollevarsi sui gomiti. Piegare anca e ginocchio destro, portare la gamba al petto, senza strisciare il piede. Eseguire dieci ripetizioni per lato.

Renderlo elastico

Poiché non basta solo rinforzarlo ma anche renderlo più elastico, occorre eseguire anche quest’altro esercizio.

Mettersi in posizione supina e con le gambe allungate. Alzare i piedi da terra, alterando il destro con il sinistro e contraendo gli addominali. Ogni piede dovrà essere alzato a circa dieci centimetri da terra.

Bisogna eseguire questo esercizio tutti i giorni per molte volte.

Come allungare il muscolo

Per allungarlo, bisogna sdraiarsi in posizione supina sul letto o su qualsiasi altra parte comoda e rialzata da terra.

Aiutandosi con le mani, portare un ginocchio al petto e sporgere l’altra gamba fuori dal letto.

Mantenere questa posizione per una trentina di secondi e poi cambiare gamba.