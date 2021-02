Per un corpo davvero perfetto, ecco come allenare e allargare a casa le spalle con esercizi senza attrezzi. Perché per l’uomo come per la donna le spalle non solo larghe. Ma anche piene e scolpite danno sempre quel tocco di bellezza in più al proprio aspetto fisico.

Ecco come allenare e allargare a casa le spalle con esercizi senza attrezzi

Nel dettaglio, gli esercizi ginnici a corpo libero perfetti per allenare e per allargare le spalle sono quelli specifici per il deltoide, ovvero il muscolo della spalla, che a sua volta è formato da tre parti. E precisamente dal deltoide anteriore, dal deltoide laterale e dal deltoide posteriore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il bello è che si possono fare esercizi a corpo libero specifici per tonificare ogni parte dei muscoli deltoidi. E precisamente l’esercizio in spinta diagonale e la spinta del monaco sopra la testa per allenare il deltoide anteriore. L’esercizio della catena per il deltoide laterale. E il cosiddetto sollevamento del prigioniero per allenare e tonificare la parte posteriore dei deltoidi.

La meccanica degli esercizi consigliati per allargare le spalle è semplice. Inoltre, su internet ci sono tanti video che spiegano nel dettaglio come effettuare correttamente la spinta diagonale e la spinta del monaco sopra la testa. Nonché l’esercizio della catena e quello del sollevamento del prigioniero.

Si tratta di esercizi ginnici che si fondano sul ruolo svolto dalle tre parti di cui si compongono i muscoli deltoidi delle spalle. Con l’anteriore che viene sollecitato quando si porta il braccio in avanti. Il deltoide laterale quando si solleva il braccio di lato. E il posteriore quando, invece, con le braccia, intorno all’asse del proprio corpo, si effettuano dei movimenti rotatori.

Infine, ma non in ordine di importanza, l’allenamento costante per allargare le spalle sarà efficace se e solo se la dieta è quella giusta. Anche a base di vitamine così come viene riportato in questo articolo.