Come aiutare a depurare non solo il fegato ma tutto il corpo con il detox primaverile fatto di rimedi naturali e alla portata di tutti

La primavera è, per antonomasia, il periodo della depurazione dopo un inverno che ha sovraccaricato corpo e mente. Il detox primaverile aiuterebbe a prepararsi alla stagione estiva ma anche a risvegliarsi dal torpore invernale. Si tratta di un’apertura verso l’esterno fisica e mentale, fisiologicamente legata al prolungarsi delle giornate, all’aumento di temperatura e del metabolismo. In inverno, infatti, solitamente, si è preferita un’alimentazione più grassa e ricca di proteine, anche per affrontate meglio il freddo. Quindi, è chiaro che si senta l’esigenza di depurarsi. Ma come? Esistono tanti modi naturali e a costo quasi pari a zero ma efficaci. Anzitutto, ricordiamo, che la depurazione di tutto il corpo passa anche per quella del fegato, organo deputato proprio a questa funzione. Ma, ciò che diremo oggi, sembrerebbe favorire anche le sue funzionalità, contribuendo alla sua attività di pulizia.

Come fare il detox primaverile

Partiamo, dunque, dal primo step, che è l’alimentazione, che va suggerita dalla natura stessa. Infatti, uno dei migliori modi per mangiare bene è quello di cibarsi anche di tanta frutta e verdura di stagione. Quindi, avanti con: carciofi, cime di rapa, lattuga, porri, invidia e tarassaco. Sicché, aumentare la presenza di questi alimenti nella dieta, significa aiutare il corpo a depurarsi naturalmente. Contemporaneamente, bisognerebbe prediligere verdura e frutta fresca, piuttosto che cotta. Il tutto, aumentando il consumo di acqua, abbinata a succo di limone fresco.

Inoltre, al mattino, per ottenere il massimo effetto depurativo, sarebbe consigliabile bere un bicchiere di acqua tiepida con succo di limone. Questo servirebbe a riattivare il metabolismo.

Vediamo ancora come aiutare a depurare non solo il fegato ma tutto il corpo.

Il secondo metodo è rappresentato dal fare clisteri, per favorire lo svuotamento dell’intestino e rimuovere eventuali accumuli fecali. Questa pratica servirebbe a ristabilire un transito intestinale ottimo.

Terza indicazione importante per depurarsi sembrerebbe digiunare (ogni tanto), in modo da riattivare il metabolismo ed aiutarlo a disfarsi degli accumuli invernali. Ricordiamo che non è necessario un digiuno totale ma è possibile farlo anche ad intermittenza.

Dunque, ecco come aiutare a depurare non solo il fegato ma tutto il corpo con il detox primaverile fatto di rimedi naturali alla portata di tutti

Altro consiglio per un detox perfetto è fare tisane a base di carciofo, tarassaco e oritca. Queste erbe favorirebbero le funzioni del fegato ed aiuterebbero a drenare i liquidi in eccesso.

Poi, ancora, uscire, stare all’aria aperta ed esporsi alla luce del sole il più possibile, mantenendosi attivi. Inoltre, è importante far arieggiare gli ambienti e, semmai, profumarli con oli essenziali di lavanda o di agrumi. Infine, non deve mancare il relax. Ad esempio, lo yoga e la meditazione aiutano a riattivare il corpo e la mente.

