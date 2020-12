Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questo Natale sarà un po’ diverso dagli altri, di certo più intimo. Nonostante ciò, come ogni anno molte case si illumineranno e vestiranno a festa. Anche solo per celebrare gli affetti e la fortuna di poter essere ancora una volta insieme. In particolare chi ha bambini, specie se piccini, sentirà forte l’esigenza di restituire loro la dimensione di gioco e i sogni di cui sono stati privati da questi mesi di reclusione forzata in casa. Allora via libera alla fantasia, il profumo dei biscotti natalizi si diffonda nell’aria, spuntino i più disparati modelli di calendario dell’avvento, si scelgano accuratamente gli addobbi per l’albero ma, come aggiungere un pizzico di magia in più al Natale? Basta accogliere un Elfo! Ovvio!

Elf on the Shelf, un ospite birichino

Di cosa si tratta? Ancora una volta di una tradizione importata dall’America, attualmente molto di moda anche nel nostro paese e riadattata alle nostre tradizioni. Eggià, dopo le zucche luminose di Halloween arrivano gli Elfi! Letteralmente, Elf on the Shelf significa l’Elfo sulla mensola, ma chi è? Ovviamente uno dei fidati assistenti di Babbo Natale che ogni famiglia, dal primo dicembre, può accogliere in casa per permettergli di fare un “tirocinio” e acquisire i suoi poteri magici. Ma attenzione! L’Elfo ha un compito molto importante, deve osservare i bimbi tutto il giorno per poi recarsi ogni notte al Polo Nord e raccontare a Babbo Natale se si comportano bene.

Come si accoglie un Elfo?

Per accogliere un Elfo, il primo passo è una porticina magica, se ne può comprare una già pronta su siti di shopping online. Oppure ci si può divertire costruendola con materiali di riciclo. La cosa importante è che la sera che precede il primo dicembre, dopo che i bimbi sono andati a nanna, compaia in un angolino della casa. La porticina magica sarà il portale che consentirà al nostro ospite di viaggiare avanti e indietro dalle nostre case al regno degli Elfi di Babbo Natale. La sua presenza infatti stimolerà la fantasia dei bambini che con i genitori, magari accanto ad un camino acceso, potranno inventare fantastiche storie sul mondo degli Elfi.

Benvenuto piccolo Elfo!

La mattina del primo dicembre, i bimbi lo troveranno accanto alla porta dalla quale è arrivato. Al suo fianco un biglietto di presentazione e da lì, comincerà il gioco che durerà fino al 24 dicembre. Chiaramente come la porta, il nostro amico può essere comprato online o fatto artigianalmente. Ai bimbi toccherà dargli un nome, sarà così infatti che l’Elfo acquisirà i suoi poteri magici. Ogni giorno dovranno poi cercarlo in giro per la casa, poiché è dispettoso e si nasconderà nei posti più impensati facendo scherzetti e lasciando regali, ma, ancora una volta, attenzione! Mai toccarlo o perderà la sua magia! Possono però, parlargli dei loro sogni e desideri cosìcchè lui possa riportare tutto a Babbo Natale che cercherà di accontentarli, se sono stati davvero buoni. Il giorno della vigilia poi toccherà salutarlo con la certezza di rivederlo l’anno successivo.

Allora adesso è chiaro come aggiungere un pizzico di magia in più al Natale? Basta accogliere un Elfo!