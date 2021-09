Spesso tutto ciò che gira intorno all’idea di menopausa è sovraccaricato di stereotipi negativi. Molte donne, avvicinandosi all’inevitabile momento, cominciano a riempirsi la mente di brutti pensieri.

Tuttavia, cosa servirà ad una donna che vuole affrontare la “transazione” in modo positivo? Come sarà il suo stile di vita e la sua relazione con gli uomini? Come affrontare serenamente l’arrivo dei primi sintomi di menopausa e come viverla al meglio? Queste sono le domande che più spesso si pongono le donne che si avvicinano alla “mezza vita”.

Dottore cosa mi sta succedendo?

Le donne che si avvicinano ai 45 anni potrebbero cominciare ad avvertire i primi sintomi come:

sudorazione notturna;

vampate di calore;

sbalzi d’umore;

ansia;

principio di depressione.

Tutte queste avvisaglie, se prese in modo propositivo, possono essere affrontate e superate senza particolari disagi. Diversamente, è necessario percorrere strade di sostegno fisico e psicologico. Ma vediamo nel dettaglio cosa è consigliabile fare se si è pervase dalla negatività.

Come affrontare serenamente l’arrivo dei primi sintomi di menopausa e viverla al meglio

Se tutti i sintomi iniziali sfociano in una “depressione da menopausa” la si può affrontare rendendosi conto che è dovuta ai cambiamenti del proprio corpo. Infatti, i livelli ormonali diminuiscono e questo può portare ad una sensazione generale di tristezza e spossatezza. Capire questo piccolo ma fondamentale fattore può dare preziose spiegazioni del perché ci si sente così giù di morale e come poter intervenire.

Un altro passo importante per affrontare i sintomi spiacevoli della menopausa è identificare tutti quei fattori che provocano la depressione. Questi potrebbero includere il pensiero di non poter più affrontare una gravidanza, di dover metter su qualche chilo, di dover cambiare le proprie abitudini alimentari, ecc.

Comprendere queste problematiche può aiutare a prevenire meglio le sgradite avvisaglie della menopausa. Inoltre, un cambiamento nello stile di vita è forse il modo migliore per prevenire la depressione della menopausa. La salute psichica di una donna migliora quando si ha l’opportunità di socializzare: la compagnia di colleghi e amici può notevolmente migliorare il proprio stato di benessere.

Imparare a vivere una vita più felice, comprendendo come funziona il proprio ciclo vitale, può aiutare a controllare tutte quelle situazioni avverse che potrebbero presentarsi.

Se si stessero affrontando problemi emotivi, a volte i colpevoli sono gli squilibri ormonali. Un semplice esame del sangue può rivelare se si soffre o meno di uno squilibrio di estrogeni e progesterone. Se il test risulta positivo, allora il consiglio è quello di parlare con un medico riguardo al miglior trattamento da intraprendere.