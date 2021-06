Le vacanze al mare con i bambini sono certamente periodi di grande gioia e in cui apprezzare ogni momento trascorso insieme. Di certo, esistono non è sempre facile riuscire a rilassarsi con i bambini intorno. Comunque, è in questi momenti, lontano dal lavoro e dalla frenesia della vita quotidiana, che si vivono momenti indimenticabili.

Tuttavia, spesso e in spiaggia, si rischia di incorrere in questo problema molto comune che rischia di rendere le vacanze meno piacevoli: le irritazioni cutanee.

Come affrontare questo comunissimo problema che colpisce gli adulti ma anche i bambini in spiaggia durante l’estate

Spesso i bambini, ma anche i genitori, dopo aver trascorso una felice giornata in spiaggia si ritrovano con un problema. La pelle arrossata, che prude e brucia a causa della sabbia.

Infatti, la sabbia è composta da grani che sfregando contro la pelle possono irritare le pelli più delicate, come quella dei bambini. Inoltre, nella sabbia sono presenti acari che irritano la pelle e provocano prurito; non è nulla di grave, ma può essere parecchio fastidioso.

Per prevenire le irritazioni cutanee dovute alla sabbia, esistono alcune strategie:

a) indossare sempre il costume da bagno: la sabbia è particolarmente fastidiosa se entra in contatto con le parti intime. Perciò, è meglio evitare che i bambini giochino senza costume;

b) sciacquarsi con cura prima di lasciare la spiaggia: in questo modo non rimarrà della sabbia sulla pelle;

c) idratare la pelle: la cura della pelle è fondamentale per prevenire eventuali irritazioni. Ecco perché è importante mettere sempre la crema solare quando si va in spiaggia e la crema idratante a fine giornata.

Attenzione a eventuali cocci e vetri rotti

Abbiamo visto come fare ad affrontare questo comunissimo problema che colpisce gli adulti ma anche i bambini in spiaggia durante l’estate.

Eppure, spesso tra la sabbia ci sono frammenti di conchiglie e vetri rotti che possono tagliare la pelle. Per questo, è importante fare attenzione e indossare sempre le ciabatte, ed avere a portata di mano un kit di primo soccorso per pulire eventuali tagli.

In questo modo, la sabbia non costituirà un problema per le ferie in famiglia e ci si potrà godere tranquillamente il tempo in famiglia.