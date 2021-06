D’estate non di rado, quando aumenta la voglia di fare un bel bagno in mare oppure una piacevole passeggiata in campagna, capita spesso di imbattersi in incontri ravvicinati poco gradevoli.

In campagna o al mare può accadere di essere punti da insetti, come api, vespe, zanzare, pulci o animali marini come tracine, meduse o ricci di mare.

Alcune delle quali davvero molto fastidiose, altre dolorose e altre ancora possono trasformarsi in seri pericoli che necessitano di cure mediche anche immediate.

Come affrontare le piccole ma fastidiose insidie che possono capitare in campagna e al mare

Molto pericolose, per le probabili reazioni allergiche, sono le punture di calabroni, api e vespe oltre che all’intenso dolore provocato dall’ingresso del pungiglione nella pelle.

Solitamente la reazione è solo a livello locale e la puntura procura una dolorosa infiammazione cutanea dovuta al veleno iniettato.

Generalmente i pungiglioni rimangono nella cute, dunque è necessario provare a rimuoverli strofinando la zona con un oggetto rigido come la carta di credito.

Molto utili per alleviare il dolore sono gli impacchi di acqua fredda oppure cubetti di ghiaccio avvolti in panni di cotone da poggiare sulla zona interessata.

Applicare poi dietro consiglio medico una crema cortisonica o antistaminica.

In caso di reazioni gravi contattare subito il medico.

Anche al mare spesso capita di imbattersi in spiacevoli incontri.

In modo particolare con le tracine, che tendono a nascondersi sotto la sabbia del fondale.

Hanno sul dorso spine colme di veleno, basta semplicemente pestarle o poggiare una mano su di esse che rilasciano una sostanza provocando un forte e intenso dolore.

La prima cosa da fare è quella di sciacquare la parte colpita e di coprire la zona con acqua o sabbia calda.

Il veleno verrà neutralizzato dal forte calore.

Successivamente cercare di applicare una soluzione di ammoniaca che lenirà di parecchio il dolore, generalmente data sempre in dotazione ai bagnini presenti sulle spiagge.

È consigliabile dunque quando si fa il bagno indossare sempre un paio di scarpette di gomma per proteggersi dalle eventuali punture.

