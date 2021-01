A tutti capita di avere dei pensieri negativi che possono condizionare il proprio comportamento. Il primo passo per vivere più serenamente è saper distinguere tra ansia e paranoia.

Nel linguaggio comune, questi due termini vengono utilizzati come sinonimi ma in realtà si tratta di problemi diversi. Per ansia, si intende una condizione di continua preoccupazione e intensa paura. La paranoia invece, è caratterizzata da convinzioni e pensieri non corrispondenti alla realtà che portano ad esser diffidenti e sospettosi. Spesso, in questi casi si ha la sensazione delirante di essere perseguitati da persone o da spiacevoli situazioni.

I consigli che più di frequente vengono dispensati sono “non pensare”, “cerca di scacciare i pensieri negativi” o “prova a spegnere la mente”. Esistono però, altri metodi su come affrontare le paranoie per vivere meglio che potrebbero essere davvero efficaci.

Cosa fare in questi casi

Innanzitutto, bisogna prendere consapevolezza che lo stato di paranoia è scaturito da un pensiero. Siamo noi a dare troppa attenzione e troppo peso a un pensiero, non è detto che anche le persone che ci circondando stanno pensando la stessa cosa. Bisogna quindi cercare di individuare degli elementi oggettivi che giustifichino la paranoia, un pensiero da solo non è sufficiente. Provare ad osservare la cosa da un punto di vista diverso potrebbe risultare utile, quindi è consigliato parlare con una persona di cui ci fidiamo.

Inoltre, imparare a gestire le proprie paranoie facendosi le domande giuste può essere utile. Occorre chiedersi se ciò che ci ronza in testa è reale oppure se lo stiamo immaginando. Per esempio, bisogna domandarsi se abbiamo valutato realmente tutti gli elementi a nostra disposizione o se abbiamo tralasciato qualcosa. In ogni caso, bisogna ricordarsi che quello che pensiamo possa succedere è solo una possibilità.

Come affrontare le paranoie per vivere meglio

Un altro consiglio utile è quello di scrivere. Quando si ha una brutta sensazione, che potrebbe portare alla nascita di una paranoia, è consigliabile prendere carta e penna e appuntarsi tutto. Descrivere nei particolari i nostri pensieri e le nostre sensazioni ci permette di comprendere meglio ciò che proviamo. Questo ci rende più consapevoli.

Non è facile capire come affrontare le paranoie per vivere meglio. Se il problema è piuttosto grave, non è sufficiente provare a risolverlo da soli. Consultare un professionista potrebbe essere l’unica soluzione in questo caso. Un’ultima raccomandazione però, è quella di vivere il più possibile nel presente, senza pensare sempre alle conseguenze future.

