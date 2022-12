Come affrontare la malinconia delle feste con i preziosi consigli degli esperti

Il Natale porta tanta gioia, ma alcune persone possono soffrire di malinconia o tristezza delle feste. Cosa fare in questo caso per non abbandonarsi al cattivo umore? Ce lo spiegano gli esperti ed ecco i loro consigli

Leggendo tanti articoli che parlano di gioia e di atmosfera di festa, qualcuno si sarà sentito un po’ triste. Ci sono persone che si fanno trasportare dal Natale e tutto ciò che comporta. Ma ci sono anche persone che, al contrario, vivono proprio in quelle settimane un senso di forte depressione.

È un aspetto molto diffuso e studiato tanto che cercheremo di capire, con l’aiuto degli esperti, come affrontare la malinconia delle feste. Ci sono diverse cause che possono portare a sentirsi molto giù di morale nel periodo in cui Babbo Natale cammina per le vie del paese.

Un viaggio potrebbe risolvere il problema? Dipende. Infatti, l’aumentare delle relazioni sociali, la frenesia, le aspettative, il riunirsi con familiari lontani e la mancanza di persone che non ci sono più creano nelle persone più fragili un turbinio di sensazioni negative.

Come affrontare la malinconia delle feste iniziando dalle cause e dalle conseguenze

Gli psicologi hanno indagato su questo fenomeno sempre più diffuso, su chi si sente triste e solo quando le luci degli addobbi natalizi iniziano a brillare. In generale, c’è troppa felicità, non sempre vera, che porta quasi all’ “obbligo” di sentirsi felici.

Arrivano in queste settimane la paura di deludere, di non essere all’altezza, si guarda al passato e le mancanze si sentono molto di più. Avere a che fare più spesso con i familiari amplifica tutto questo e, spesso, molto più di quello che si crede, si generano tensioni, fraintendimenti e nervosismi.

La conseguenza più immediata è quella di un aumento dello stress, dell’agitazione e dell’ansia che si riflettono immediatamente sul fisico. Ecco, allora, sopraggiungere mal di testa, insonnia e spossatezza. Dopo aver fatto i dovuti accertamenti, per escludere qualsiasi patologia o problema, è necessario affrontare la situazione.

I passi per affrontare la tristezza e sentirsi meglio

Gli psicologi contano su alcuni passi da compiere per stare meglio:

accettazione : bisogna accettare di sentirsi tristi a volte, non sempre al massimo della forma, non sempre di buon umore perché è del tutto normale;

: bisogna accettare di sentirsi tristi a volte, non sempre al massimo della forma, non sempre di buon umore perché è del tutto normale; essere grati : non concentrarsi solo sulle cose negative, ma su tutte quelle positive, guardare quello che si ha, quello che si è riusciti a ottenere e tutti gli affetti attorno;

: non concentrarsi solo sulle cose negative, ma su tutte quelle positive, guardare quello che si ha, quello che si è riusciti a ottenere e tutti gli affetti attorno; pensare a un proprio Natale : se i festeggiamenti classici danno più tristezza che altro, è giusto personalizzare la festa e fare tutto ciò che dona serenità e tranquillità; ognuno ha le sue passioni e i suoi modi per essere felice;

: se i festeggiamenti classici danno più tristezza che altro, è giusto personalizzare la festa e fare tutto ciò che dona serenità e tranquillità; ognuno ha le sue passioni e i suoi modi per essere felice; fare affidamento su persone e relazioni sane: diversi studi hanno dimostrato che avere attorno persone che fanno del bene aumenta la salute mentale e fisica; al contrario, se attorno ci sono persone negative la salute peggiorerà in poco tempo; anche un animale domestico potrebbe essere di grande aiuto.

Si tratta di poche azioni, in realtà, ma fondamentali per fare quel passo avanti e cercare di allontanare l’ansia e la preoccupazione. Ovviamente, c’è da precisare un aspetto: se si tratta di una situazione molto pesante e grave è necessario cercare l’aiuto di un esperto.