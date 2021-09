Ogni mese le donne si ritrovano ad avere a che fare con le mestruazioni e con i diversi dolori che queste si portano dietro. Per ogni donna le sensazioni possono variare e ad ogni ciclo non è detto che si viva sempre la stessa esperienza. Chi più e chi meno, tutte soffrono per alcuni dolori più o meno sopportabili.

Eppure, in poche sanno che basterebbe correggere alcuni aspetti della dieta per alleviare i fastidi. Infatti, quello che mangiamo si rispecchia fortemente sulle sensazioni del nostro corpo. Evitando quindi alcuni alimenti e adottando alcune buone abitudini, le mestruazioni non ci faranno più così paura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come affrontare i dolori mestruali con questi consigli degli esperti sulla dieta ideale

Per moltissime donne le mestruazioni rappresentano la causa di vari problemi, sia fisici che emotivi. Infatti, in questo periodo del mese in molte lamentano dolori al basso ventre, alla schiena, alla testa, ma anche tristezza e sensazioni negative.

Inoltre, in questi giorni c’è più ritenzione idrica del solito, e quindi ci si sente più gonfie e pesanti. Eppure, con alcuni accorgimenti, sarà possibile vivere meglio questi giorni:

mangiare leggero per i dolori al basso ventre: in questo modo, eviteremo di aggravare il gonfiore al ventre. Ma soprattutto, non rischieremo ulteriori dolori dovuti alla cattiva digestione. Il finocchio, grazie alle sue proprietà diuretiche, è un ottimo alleato in questi giorni. Ed anche le zucchine, che rilassano la muscolatura, sono ottime per contrastare il dolore;

integrare il ferro nella dieta: soprattutto con un flusso abbondante, si consiglia di reintegrare il ferro per prevenire stanchezza e vertigini. Alcuni degli alimenti che ne contengono buone quantità sono pesce azzurro, lenticchie, fagioli, spinaci, carciofi e tuorlo d’uovo;

bere molta acqua: è il modo migliore per prevenire il mal di testa da disidratazione, piuttosto comune durante le mestruazioni. E se si consiglia sempre di bere almeno 1,5 L di acqua al giorno, si consiglia di berne almeno 2 con le mestruazioni;

zenzero, curcuma e cioccolato fondente: sono tre alimenti capaci di alleviare i fastidi del ciclo e i sintomi della sindrome premestruale.

Cosa evitare quando si hanno le mestruazioni

Abbiamo visto come affrontare i dolori mestruali con questi consigli degli esperti sulla dieta ideale da seguire con le mestruazioni. Vediamo ora cosa si consiglia di evitare il più possibile, a partire dal caffè.

Triste a dirsi, ma il caffè ostacola l’assorbimento del magnesio, un minerale utilissimo per limitare l’intensità con cui l’utero si contrae. Quindi, limitandone l’assorbimento, con il caffè ma anche con l’alcol, si rischiano contrazioni più dolorose. Si consiglia inoltre di ridurre le fibre nella dieta, perché potrebbero contribuire al gonfiore addominale. Infine, alimenti troppo grassi, troppo salati e i latticini sono da evitare per ridurre i dolori.

Ecco, dunque, come affrontare le mestruazioni a testa alta seguendo alcuni semplici consigli.