Come affilare le forbici in casa e senza arrotino? Abbiamo delle forbici o del coltelli che non tagliano più come prima? Non sappiamo come fare per ridargli il filo? Ecco un metodo molto semplice, che ridona agli strumenti la capacità di tagliare.

Il tipo di metallo conta?

Ci sono delle forbici o dei coltelli che perdono prima il filo rispetto agli altri. Questo può succedere per due fattori. O ne facciamo un uso improprio. Per esempio con il coltellaccio della cucina ci mettiamo ad affinare un ciocco di legna. Oppure lo battiamo contro una superficie metallica o cade per terra. Il filo allora si perde e il coltello potrebbe deformarsi irrimediabilmente.

Oppure l’attrezzo in questione non è costruito con un acciaio abbastanza duro. Cosa non grave questa per chi sa come ridargli “giovinezza”. Se l’acciaio è di buona qualità, dura di più nel tempo, ma al contempo è più difficile da affilare. Se,invece è un acciaio più dolce, il filo si perde più facilmente ma si può affilare senza difficoltà.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come affilare le forbici in casa e senza arrotino? Gli strumenti che affilano

L’arrotino era un mestiere di altri tempi, anche se in qualche paesino c’è ancora chi lo pratica. In mancanza dell’arrotino, oggi ci sono in commercio dei sistemi semplici e pratici per affilare forbici e coltelli da cucina.

Se non abbiamo proprio nulla a disposizione

Ma se ci trovassimo nella condizione di non avere nulla a disposizione, come potremmo fare? Ebbene per dare di nuovo la capacità di tagliare a un paio di forbici, ma anche a dei coltelli, basta utilizzare ciò che già è normalmente presente in una cucina.

Andiamo a cercare la cosiddetta carta stagnola, ovvero il foglio di alluminio. Cominciamo a tagliarlo con le forbici molte volte fino a quando queste non abbiano ripreso a tagliare bene. Il foglio di alluminio svolge una dolce azione abrasiva che produce sulle lame i suoi frutti.

Volendo, se si ha a disposizione in casa un foglio di carta vetro, della misura più fine, anche quello può fare al caso nostro.