Con l’arrivo di febbraio si avvicina il periodo di Carnevale. Anche se in questo 2021 non ci saranno coriandoli, stelle filanti e carri allegorici a divertire i più piccoli ci si potrà, comunque, sbizzarrire in cucina.

Infatti, preparare queste frittelle di Carnevale sarà perfetto per passare un pomeriggio di divertimento, coinvolgendo anche i bambini.

Ecco come addolcire la domenica con queste frittelle golosissime e facili da preparare

Le frittelle che verranno proposte oggi sono molto veloci da preparare e, soprattutto, deliziose: ricotta e cioccolato per delle frittelle da urlo.

Un po’ diverse dalle solite frittelle ripiene che si vedono nel periodo di Carnevale saranno comunque velocissime e super golose da preparare. Oltretutto il costo per preparare questa ricetta sarà molto contenuto.

Ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per otto persone:

a) due uova;

b) 500 grammi di ricotta;

c) 300 grammi di farina;

d) 100 grammi di zucchero;

e) 200 grammi di gocce di cioccolato;

f) un cucchiaino di cannella;

g) un pizzico di sale;

h) 16 grammi di lievito in polvere per dolci;

i) olio di semi, quanto basta;

l) zucchero a velo, quanto basta.

Preparazione

Per un risultato migliore si consiglia di infilare le gocce di cioccolato nel congelatore qualche ora prima di iniziare la preparazione.

Setacciare la ricotta in una ciotola prima di unire le uova, lo zucchero e il sale. Il tutto andrà mescolato con un cucchiaio di legno.

Setacciare attentamente la farina e il lievito prima di unirli lentamente all’impasto per evitare di riempirlo di grumi. Mentre si aggiungono cannella, farina e lievito continuare a mescolare fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Aggiungere le gocce di cioccolato e coprire con una pellicola trasparente l’impasto prima di riporlo in frigorifero per un quarto d’ora.

In una pentola dai bordi alti riscaldare l’olio di semi. Appena risulterà scaldato, aiutandosi con un cucchiaio, prendere l’impasto e metterlo nell’olio caldo. Ripetere l’operazione fino a terminare l’impasto. Una volta cotte a fuoco medio girare spesso le frittelle fino a fine doratura.

Dopo averle tolte dall’olio caldo asciugarle con la carta da cucina in modo da assorbire per bene l’olio in eccesso.

Spolverare con lo zucchero a velo. A questo punto le frittelle golosissime e facili da preparare perfette per addolcire la domenica saranno pronte per essere servite in tavola ancora ben calde.

