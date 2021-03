Quando si pensa al giorno del matrimonio l’idea che frulla nella testa di ogni sposa (e del/della wedding planner) è una soltanto: deve essere tutto perfetto.

L’evento rappresenta uno dei giorni più importanti della vita e occorre tempo per pianificare tutto nel migliore dei modi.

Tuttavia, il matrimonio non si svolge soltanto in chiesa o in municipio. E nemmeno nella location scelta per il ricevimento. Una tappa fondamentale durante quel giorno riguarda tutto ciò che accade a casa della futura sposa.

È necessario conoscere tutti i dettagli per sapere come addobbare la casa della sposa il giorno del matrimonio.

La casa della sposa

La casa della futura sposa è quella in cui è nata e cresciuta. La carica simbolica di questo luogo è considerevole: il giorno del matrimonio rappresenta l’ultimo giorno in cui la donna si ritrova nel nucleo familiare in cui è cresciuta sin da bambina.

Si spoglia della sua fanciullezza per rivestire i panni di una giovane donna pronta ad uscire dalle braccia della casa in cui è stata protetta per incontrare l’uomo con cui desidera condividere e creare il proprio nucleo familiare.

È una grande festa: durante le prime ore della giornata questa casa sarà la location dove si proveranno le prime emozioni. Indosserà l’abito da sposa, si truccherà e acconcerà, riceverà i primi doni nuziali carichi di augurio. Il tutto circondata dalle persone a lei più care.

Un’usanza ricorrente è poi quella di riunire i parenti e gli amici più cari per un piccolo rinfresco e recarsi, poi, tutti insieme in chiesa.

Quindi, come addobbare la casa della sposa il giorno del matrimonio?

Gli addobbi riguarderanno sia l’interno che l’esterno della casa.

L’esterno della casa viene spesso allestito con decorazioni floreali. Sia che si tratti del cancello d’ingresso, che delle scale o della porta principale, è utile rallegrare le strutture con dei meravigliosi fiori. La scelta di quest’ultimi non è casuale: è necessario che siano in tema con il matrimonio, con i gusti della sposa e con il periodo dell’anno in ci si sposa. Le ghirlande di fiori possono essere un’ottima e pratica scelta.

All’interno della casa sono varie le zone che si possono allestire.

Per un matrimonio minimal si allestisce la zona living e l’ingresso. Ma nel caso in cui si sia delle vere amanti della tradizione non può mancare la camera da letto.

È in questa stanza che il fotografo farà le prime foto della sposa, durante la sua preparazione per il matrimonio.

Inoltre, non sarà da sola: per rispettare la tradizione la sposa sceglie una donna cui è particolarmente legata ( diversa dalla madre) per aiutarla ad indossare l’abito e gli accessori.

Un piccolo buffet

Nella zona living potrà essere allestito un piccolo buffet per gli affetti più intimi.

Anche in questo caso le decorazioni devono rispettare ed essere in linea con tutte gli addobbi all’interno e all’esterno della casa.

La linearità è importante perché conferirà un tocco di semplicità, di classe e di attenzione per i dettagli.

No a tovagliato dai colori eccentrici o troppo forti; preferibili le nuance chiare e delicate. Nel caso in cui la sposa desideri dei palloncini, anche questi devono essere adattati allo stile wedding scelto.

Il buffet potrà essere realizzato con delle tartine, delle caramelle e dello spumante. Quest’ultimo rappresenterà un vero e proprio augurio e potrà anche essere un valido alleato per stemperare un po’ di agitazione. Senza esagerare però!