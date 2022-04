Queste sono probabilmente le due creme più amate in tutta Italia. Perfette per farcire un’infinità di dolci o da mangiare così al cucchiaio. La crema al mascarpone e la classica pasticcera sono davvero super versatili, oltre che buonissime. Possiamo usarle con i savoiardi, dentro una crostata con la pasta frolla o per recuperare una torta non lievitata. Non richiedono grandi abilità in cucina e si preparano davvero in pochissimo tempo e con pochi ingredienti.

Ma sarà capitato a tutti, almeno una volta, di ritrovarsi con la crema impazzita. Impossibile da addensare e troppo liquida per farcire i nostri dessert preferiti. Oggi vedremo quali potrebbero essere le cause più comuni e qualche trucco per renderle cremosissime.

Come addensare in poche mosse crema pasticcera e del tiramisù troppo liquide senza che ci facciano impazzire

Uno degli errori più comuni che facciamo senza volerlo è non controllare la temperatura delle uova. Spesso le tiriamo fuori dal frigo e le utilizziamo subito, presi dalla frenesia di metterci all’opera. Ma se le utilizziamo troppo fredde, gli albumi non si monteranno bene e i tuorli faranno fatica ad amalgamarsi. Quindi, prima di partire con la preparazione, lasciamo le uova a temperatura ambiente.

Errori e rimedi per la crema pasticcera

Dopo aver spiegato che è sempre bene utilizzare le uova a temperatura ambiente, valutiamo i casi singoli. La crema pasticcera troppo liquida potrebbe anche dipendere da un problema di cottura. La temperatura ottimale di cottura dovrebbe essere sopra gli 85° gradi circa. Ma attenzione a non raggiungere il bollore, meglio fuoco medio/basso e mescoliamo costantemente. Se la crema pasticcera ci sembra troppo liquida, non aggiungiamo a crudo altra farina. Potremmo ritrovarci con un sapore sgradevole, visto che questa farina non avrà subito il processo di cottura. Meglio unire un cucchiaino di amido, ma il modo ideale sarebbe aggiungere della gelatina reidratata alla crema ancora calda.

Per la crema del tiramisù invece

Anche la temperatura del mascarpone è molto importante, oltre a come lo incorporiamo. Usiamo il mascarpone a temperatura ambiente e amalgamiamolo con una spatola. Lo sbattitore elettrico rischia di far smontare il composto, lasciandoci con una crema liquida. Probabilmente è questo l’errore più comune che facciamo senza pensarci. E ricordiamoci di aggiungere gli albumi montati a neve solo alla fine della preparazione. Per rimediare alla crema al mascarpone liquida abbiamo diverse soluzioni. Possiamo aggiungere un po’ di panna montata per addensarla, oppure un altro albume montato a neve ferma. Altrimenti un ottimo trucco è montare un po’ di ricotta vaccina e unirla al composto.

Quindi, ecco come addensare in poche mosse crema pasticcera ed anche quella del tiramisù che risultano troppo liquide. Ora che sappiamo come ottenere la consistenza perfetta, non ci resta che gustarcele come preferiamo. Prepariamo un goloso tiramisù monoporzione o farciamo dei deliziosi bignè, alternando la crema pasticcera e quella diplomatica.

