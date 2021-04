Quando arriva il momento di cambiare cellulare, spesso insorge un dilemma: risparmiare e accontentarsi o spendere troppo?

Infatti, anche se non si punta all’ultimo modello uscito sul mercato, gli smartphone migliori costano parecchio. Poi, i cellulari perdono valore ed iniziano ad essere economicamente convenienti quando ormai sono obsoleti ed è quasi inutile comprarli.

Se il cellulare si usa per lavoro o per hobby e si sfruttano appieno le sue potenzialità, anche spendendo molto non sarà comunque uno spreco. Invece, se il cellulare lo si sfrutta relativamente poco, magari per accedere a WhatsApp, Instagram e per chiamare, spendere 1.000 euro o più è uno spreco.

Fortunatamente, negli ultimi anni è nata una terza opzione. Continuando a leggere vedrete come acquistare uno smartphone di altissima qualità a prezzi bassi e convenienti.

Smartphone ricondizionati

Uno smartphone ricondizionato, o rigenerato, è un cellulare usato che viene ripristinato del tutto. Solo in seguito a diversi test sul suo funzionamento viene rimesso in vendita a prezzi bassi ed accessibili a tutti.

Per cui, pur essendo di seconda mano, sarà uno smartphone di ottima qualità, di un modello relativamente nuovo. Incredibilmente, sarà decisamente meno caro rispetto ad un suo pari comprato nuovo.

I vantaggi sono principalmente che acquisterai un prodotto ecologico, economico e sicuro.

Ecologico, economico e sicuro!

Ecologico, perché acquistando un cellulare ricondizionato aiuterai l’ambiente, evitando di contribuire al consumismo ed alla produzione di rifiuti.

Economico, perché potrai risparmiare fino al 50-70% del prezzo iniziale.

Sicuro, perché sul prodotto vengono fatti diversi test prima di rimetterlo sul mercato. In base alla qualità del prodotto, gli sarà dato un grado che va da B a A+. Logicamente, al grado più basso si ha un maggiore risparmio, ma anche un prodotto meno efficiente. Invece, con il grado A+ avrai un cellulare impossibile da distinguere da uno nuovo.

Inoltre, i cellulari ricondizionati sono coperti da una garanzia che va da 1 a 3 anni.

Quindi, ecco spiegato come si fa ad acquistare uno smartphone di altissima qualità a prezzi bassi e convenienti, dando anche una mano al pianeta.

