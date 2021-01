Per gli amanti del pesce, e in particolare dei molluschi, ecco come acquistare ostriche pregiate fresche e come conservarle fino a 3 mesi.

Perché le ostriche in genere, considerando il prezzo di mercato, sono considerate un lusso culinario. E quindi i piatti a base di ostriche sono serviti spesso in concomitanza con ricorrenze e, comunque, in occasioni importanti. Ragion per cui portare in tavola un prodotto di qualità è fondamentale anche per non correre rischi per la salute.

Per ostriche sempre fresche la prima cosa da fare è quella di scegliere il canale di acquisto. In teoria sarebbe bene acquistare le ostriche sempre e solo dal proprio pescivendolo di fiducia. Colui che fornisce consigli e, soprattutto, che non ha mai deluso nel vendere un pesce per un altro.

Inoltre, è sempre preferibile acquistare le ostriche in cassetta o nella reticella. E mai sfuse. In questo modo, infatti, sarà possibile leggere l’etichetta con tutti i dati del prodotto ittico. Quelle più importanti, per il consumatore, partono dalla provenienza alla filiera, e passando per il bollo sanitario. Nella fascetta, cosa molto importante, relativamente al prodotto ittico è indicata pure la data di scadenza.

L’ostrica fresca comprata in confezioni intere profuma ancora di mare, è integra. E non si sente quello sgradevole odore di ammoniaca. Dopo averla aperta, inoltre, l’ostrica fresca spicca non solo per il suo profumo di salsedine, ma anche per la sua polpa che è consistente.

Mentre le ostriche che non sono fresche presentano un odore marcato e sgradevole. Fino a rasentare lo stantio.

Le ostriche sgusciate, se, per esempio, regalate in grandi quantità, si possono pure congelare dopo averle ben lavate e tamponate. In freezer si potranno tenere per diverse settimane, anche fino a tre mesi. Ma dopo lo scongelamento dovranno essere cucinate e mangiate immediatamente.

