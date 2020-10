Bisogna ammetterlo. Per quanto a volte storciamo il naso davanti ai prezzi degli abiti delle grandi firme, quei vestiti sono, spesso, di qualità superiore e sogniamo di poterli acquistare. Il portafoglio, però, piange. Per fortuna, abbiamo per voi dei trucchi su come acquistare online abiti firmati e di lusso a prezzi bassi e scontati. Per avere gli abiti dei vostri sogni senza spendere un patrimonio!

Puntate al preloved

Se, per gli abiti normali, si parla di seconda mano, secondo hand, o vintage, per quelli di lusso c’è il preloved. Questa parola inglese significa “già amati” e descrive questi capi alla perfezione. Sono stati, infatti, già amati, e posseduti, da qualcuno, che poi, però, ha deciso di venderli. Sì, si tratta di abiti usati, ma anche tenuti in ottime condizioni. E a prezzi stracciati.

Sono molti i siti online, come Pre Loved, che vendono capi di marca usati, spesso ancora con l’etichetta. In alternativa, il consiglio è quello di fare un salto su app dedicate agli abiti di seconda mano come Depop e Vintag. Tra i tanti capi venduti si nascondono delle vere chicche di alta moda!

Come acquistare abiti firmati e di lusso a prezzi bassi e scontati sui siti outlet

Se gli abiti usati, o preloved, non fanno per voi, è comunque possibile, sempre online, scovare abiti nuovi, scontatissimi, di grandi marche. Su queste piattaforme è possibile, infatti, trovare vestiti e accessori dei migliori brand a prezzi scontati anche del 50%. Sono diversi i siti che rendono questi acquisti possibili. Alcuni come Giglio e Micolet sono specializzati negli abiti di lusso.

Anche le campagne promozionali ci aiutano ad acquistare online abiti firmati e di lusso a prezzi bassi e scontati. Alcuni siti, infatti, come saldiprivati o Privalia, si occupano di saldi a tutto tondo. In questo secondo caso bisogna, però, fare attenzione. I capi, ovviamente, sono messi in vendita per un periodo limitato di tempo e spesso il numero dei vestiti è contato. Se si arriva troppo tardi è possibile non trovare più l’abito tanto desiderato o trovare la campagna promozionale già conclusa!