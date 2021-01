È risaputo che il caviale è uno dei cibi più costosi che ci siano. Prodotto in poche zone del mondo, è da sempre considerato un cibo prelibato e di grande valore. Le varietà più prelibate possono raggiungere prezzi altissimi. Oggi spiegheremo come acquistare del caviale spendendo poco.

Un cibo prelibato

La parola caviale deriva dal persiano “Khāg-āvan”, ossia “torta di energia”, per l’alto apporto di nutrienti di questo cibo. Il caviale è prodotto a partire dalle uova dello storione. Le varietà più costose derivano dal Mar Caspio e sono il Beluga, grigio e di grana grossa, l’Ossietra, morbido e color della nocciola, e il Sevruga, formato da uova piccole e di colore grigio chiaro.

Il prezzo di questo alimento può oscillare dai 1.000 euro ai 10.000 euro al chilo, dipendendo dalla varietà di caviale e dalla qualità delle uova.

Il caviale costa così tanto perché il processo per produrlo è molto elaborato. Occorre estrarre le uova dal pesce, lavarle e trattarle in modo da preservarne il sapore. Operazioni delicate e dispendiose in termini di tempo. Solitamente poi le uova vengono inscatolate nella latta e stoccate per l’esportazione.

Tutto sommato il caviale è un alimento sano in quanto ricco di grassi monoinsaturi e di omega 3. Non dobbiamo però esagerare perché contiene molto sale.

Il caviale di storione ha un prezzo molto esoso, ma non dobbiamo per forza rinunciare al gusto, esistono alternative per tutte le tasche.

Come acquistare del caviale spendendo poco

Esistono numerose alternative al costoso caviale di storione. Tutte queste varietà possono sostituire il caviale nelle preparazioni.

Le uova di lompo, diffuse nella cucina danese, sono di colore nero e ricordano molto il caviale di storione.

Quelle di merluzzo, tipiche della cucina coreana, hanno un sapore salato e piccante.

Le uova di salmone, dal sapore affumicato che ricorda inevitabilmente la carne del salmone, sono di colore arancione.

E infine le uova di luccio, una volta più pregiate di quelle di storione, che sono piccole e di colore ambrato.

Queste alcune delle alternative economiche al più caro caviale, per acquistare del caviale spendendo poco.