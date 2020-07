Un focus per capire come acquistare case a 1 euro. News direttamente dalla CNN

“Nemo propheta in patria” recita un antico detto latino. Vale a dire: nessuno è profeta nella patria di appartenenza. Questo per dire che spesso, quando si ha che fare con le proiezioni nel futuro, può risultare più credibile un osservatore esterno. Ed è con questo intento che, sin dal nostro primo articolo relativo al mercato immobiliare di case a 1 euro, la redazione ha fatto una sorta di “specchio riflesso” delle meraviglie italiane decantate dalla CNN.

Pertanto, anche ora partiamo dal nuovo approfondimento uscito sulla pagina “CNN Travel”, intitolato “Cinquefrondi: the ‘Covid-free’ Italian town selling $1 houses”. Vale a dire: Cinquefrondi: la città italiana senza Covid che vende case a 1 $”. Un titolo ad effetto che coniuga prezzo imbattibile e sicurezza sanitaria. Vediamo quindi di approfondire cos’altro bolle in pentola, all’interno di questo nuovo comparto del mercato immobiliare italiano. E soprattutto vediamo come acquistare case a 1 euro in Italia: news direttamente dalla CNN.

Il taglio degli immobili in vendita

Stando alle dichiarazioni rilasciate all’emittente statunitense dal primo cittadino del borgo calabrese di Cinquefrondi, la vendita di case al prezzo simbolico non è propaganda, ma realtà. Si tratta, per lo più, di alloggi di una media metratura di 50-60 metri quadrati, ubicati nella zona più caratteristica del centro storico. Alcune di queste unità abitative sembra godano anche di balconcini, con vista spettacolare sulle dirimpettaie isole Eolie, riconosciute patrimonio dell’Unesco. Un pacchetto “all inclusive” che, non a caso, il sindaco Michele Conia ha soprannominato “Operazione Bellezza”.

La peculiarità dell’offerta

L’affare immobiliare qui funziona in modo leggermente diverso rispetto ad offerte similari, diffusesi in più parti d’Italia. Il comune di Cinquefrondi cioè richiede all’acquirente semplicemente la sottoscrizione di una polizza assicurativa annuale di qualche centinaio di euro, fino al completamento dei lavori. Gli acquirenti infatti che acquistano case in Italia ad un 1 euro, sono tenuti a sostenere, a proprie spese, i lavori di ristrutturazione con clausole che possono variare da caso a caso.

Un impegno che, per il borgo di Cinquefrondi, stando alle parole del suo primo cittadino comporta commissioni molto basse e contenuti costi di restyling. Si parla addirittura di un range di spesa compreso tra € 10.000 e € 20.000, dato che le abitazioni sono di dimensioni piuttosto ridotte. Per saperne di più in merito alle case in offerta a 1 euro, gli interessati sono invitati a prendere contatti diretti con l’amministrazione di Cinquefrondi. O in alternativa, scrivere al seguente indirizzo che ci arriva direttamente da oltreoceano: protocollo@pec.comune.cinquefrondi.rc.it