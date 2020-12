Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È un vero peccato avere bellissime cinture chiuse nei cassetti perché troppo larghe. Potremmo essere dimagriti, averla ereditata o semplicemente aver sbagliato taglia quando l’abbiamo comprata. Per fortuna si tratta di un problema davvero semplice da risolvere se si sa cosa fare. Scopriamo assieme come accorciare in modo semplice una cintura troppo larga evitando così di abbandonarla dimenticandocene in un angolo del nostro armadio.

Fare altri buchi

Ovviamente il primo e più ovvio pensiero è quello di fare altri buchi. Per praticare il foro abbiamo bisogno di una fustella per cinture, di una forbice o di un punzone con un martello. L’importante durante questa operazione è mantenere sempre la stessa distanza tra i vari buchi. Per non sbagliare le misure è quindi utile fornirsi di un metro e di una matita e segnare sul retro della cintura il punto preciso in cui è necessario forare. Dopodiché possiamo praticare il foro con il nostro strumento.

Si tratta di una soluzione perfetta anche per tutte le cinture che sono strette, l’importante è che abbiano della lunghezza d’avanzo per poter praticare i fori.

Come accorciare in modo semplice una cintura troppo larga con metodo semplice ma efficace

Tuttavia la soluzione appena vista può risultare antiestetica se i fori non sono precisi. Per fortuna esiste un altro metodo che è possibile applicare sulle cinture che presentano una fibbia che può essere svitata.

Indossiamo quindi la nostra cintura e calcoliamo la lunghezza in eccesso. Con un cacciavite svitiamo quindi la vite e mettiamo da parte la fibbia e gli eventuali passanti. Partendo quindi dall’estremità da cui abbiamo appena levato la fibbia tagliamo via la sezione in eccesso della lunghezza precedentemente calcolata. Allineiamo quindi il pezzo appena tagliato alla nuova estremità della cintura e calcoliamo dove va fatto il nuovo foro. Dopo averlo fatto reinseriamo nel verso giusto i passanti e la fibbia, quindi avvitiamo la vite facendo attenzione a tenere ferma la testa.

La nostra cintura è ora più corta e perfettamente corrispondente alla nostra misura!