Come accompagnamento di pesce, carne o antipasti non il vino ma questo cocktail elegante simile al Mimosa e con il sapore delle arance

Uno degli aspetti più divertenti di una cena o di un ritrovo con amici è quello di stupire i nostri ospiti proponendo nuovi abbinamenti. Può trattarsi anche di un metodo per smuovere la situazione e far parlare le persone. Qualcuno, infatti, dice che la conversazione parte con il bicchiere che si ha in mano. In generale, abbiamo a disposizione così tante centinaia di ingredienti, ricette e sapori che è un peccato sprecare il tempo assaggiando per tutta la vita sempre gli stessi.

Così possiamo provare per una volta a non presentare la classica bottiglia di rosso o di bianco per abbinare il primo o il secondo. Potremmo ricevere un’occhiataccia da qualche dogmatico. Nulla però ci impedisce di trovare una via di mezzo e presentare entrambe le opzioni. Così possiamo farci coraggio e provare a proporre un cocktail estremamente elegante come accompagnamento di pesce oppure di carne o antipasti. Venne inventato al Buck’s Club di Londra nel 1921 ed il suo nome è Buck’s Fizz.

Semplice da preparare e divino con il succo fresco

A molti ricorderà il mitico Mimosa, ma bisogna subito dire che i dosaggi sono diversi. Per servirlo abbiamo bisogno di champagne (ma anche lo Spumante Trento Doc o Franciacorta possono andare bene), ghiaccio e succo d’arancia. Inoltre dovremmo utilizzare le flûte per la presentazione (i celebri bicchieri da champagne), che dovremo mettere al freddo in frigo. In alternativa li possiamo riempire di ghiaccio, svuotandoli però prima di versarci il drink.

Prendiamo un grande bicchiere di vetro che utilizziamo da mixing glass. Ci versiamo ghiaccio in abbondanza, 5 cl di champagne (o spumante) ed il succo di un’arancia. Filtriamo con un colino per evitare i grumi e versiamo 10 cl. Prendiamo un cucchiaio (quello da miscelazione ha il manico molto lungo) e mescoliamo gli ingredienti. Ora possiamo utilizzare il filtro per versare il contenuto nel bicchiere. Possiamo guarnire il bicchiere anche con una piccola buccia d’arancia.

Come accompagnamento di pesce, carne o antipasti non il vino ma questo cocktail elegante simile al Mimosa e con il sapore delle arance

Uno dei grandi vantaggi del Buck’s fizz è che in caso di tempistiche ristrette possiamo preparare il contenuto in una brocca di vetro e lasciarla al fresco in frigo. La possiamo presentare una volta arrivati gli ospiti. L’abbinamento con i primi e il pesce, o con carni delicate come il carpaccio o la tartara, potrebbe sorprenderci.

Il succo di arance fresco di questi mesi invernali ci fornisce lo spunto per provare tanti drink. Alcuni hanno una storia incredibile, come il Rusty nail che univa la vodka russa alle arance della California.