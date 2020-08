Come accelerare il metabolismo e dimagrire? Prova il tè matcha. Volete perdere peso in modo sano ma non sapete come fare? Il metabolismo gioca una parte importante. C’è chi ha un metabolismo veloce e quindi smaltisce rapidamente i grassi, e chi invece avendo un metabolismo lento ci mette di più. C’è una antichissima bevanda che accelera il metabolismo e fa dimagrire.

Come accelerare il metabolismo e dimagrire? Prova il tè matcha

Il tè matcha è una bevanda molto profumata e ricca di proprietà benefiche. Si presenta sotto forma di una polvere sottilissima dal colore verde. È stata usata, nell’antichità, dai cinesi taoisti e dai monaci Zen giapponesi durante le fasi di meditazione e per rilassarsi.

Il benessere per il corpo

Ma quali sono i benefici che dà questo tè al nostro corpo? Il tè matcha è molto energetico e grazie all’amminoacido L-teanina aiuta a ritrovare il buonumore. Ma non solo. Perché il tè matcha aiuta la concentrazione e previene la degenerazione cellulare, e quindi l’invecchiamento precoce della pelle.

Questo potente tè aiuta a bruciare i grassi accelerando il metabolismo. Infatti è molto consigliato nelle diete dimagranti. Ha, inoltre, un’azione disintossicante, è diuretico, migliora la ritenzione idrica e fortifica il sistema immunitario. Il tè matcha contrasta il colesterolo cattivo, esercita un’azione antistress e riduce l’infiammazione delle mucose dello stomaco, soprattutto di carattere nervoso.

Quindi se siete indecisi tra le varie bevande, scegliete il tè matcha al posto magari del tè verde. Il tè matcha sembra essere veramente la rivelazione per il futuro. Infatti in una sola bevanda si avranno i benefici del tè verde e quelli di una tisana detox e di mille prodotti che vengono usati per dimagrire. È possibile acquistarlo in alcuni supermercati, oppure in piccoli negozi biologici di vendita al dettaglio. E fidatevi non ne farete più a meno una volta provato.