Ogni volta che esce un bando pubblico, si sa, non è mai facile orientarsi tra tutta la burocrazia e i vari obblighi e criteri per partecipare. Quest’anno, uno dei concorsi più attesi è quello per l’insegnamento (bando) che assegnerà circa 62mila cattedre ad altrettanti neo-insegnanti. Per aiutare gli aspiranti docenti, vi offriamo questa rapida guida su come accedere al Concorso scuola 2020.

Come accedere al Concorso straordinario 2020

Il concorso straordinario è riservato per tutti quei docenti non di ruolo che hanno già maturato 3 anni di insegnamento. Anche gli anni di sostegno. Almeno uno di questi, deve riguardare la classe concorso preferita. Si supera il concorso con un minimo di 28 punti su 40. La conferma del ruolo avverrà dopo un anno di prova e un colloquio finale. Durante questo anno si implementeranno le competenze dei docenti con una formazione universitaria specifica di 24 CFU.

Come accedere al Concorso ordinario 2020

Il concorso ordinario è invece rivolto a tutti neolaureati e neodiplomati che non hanno ancora anzianità di insegnamento. Si assegneranno 25mila posti a tempo indeterminato come docenti per la scuola media inferiore e superiore. I posti sono assegnati su base regionale e per classe di insegnamento.

Ma come accedere al Concorso scuola 2020? Innanzitutto, è bene verificare a quale classe di insegnamento si può accedere con il proprio titolo di studio. Alcuni titoli devono essere integrati con ulteriori esami a seconda della classe di insegnamento. Se non siete più studenti e non potete inserire questi esami nel vostro piano di studi, niente paura: tutte le università pubbliche permettono l’iscrizione ai singoli corsi. Si paga un tot a CFU a seconda dell’università. In alternativa, anche le università private e telematiche offrono questo servizio, ma spesso a prezzi molto più alti delle pubbliche.

È molto importante verificare, poiché altrimenti non si potrà accedere al concorso.

Una volta accertato, dovrete maturare ulteriori 24 CFU specifici per la didattica (discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche). Anche qui, le università pubbliche e private vi verranno in contro, basterà controllare i loro siti web.

La domanda va inviata entro il 31 luglio 2020 accedendo all’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive con le proprie credenziali SPID.

Come accedere al Concorso scuola 2020: in cosa consiste l’esame

È possibile che l’esame venga preceduto da una prova preselettiva di 60 domande a risposta multipla. Avrete 60 minuti per rispondere.

L’esame di concorso consiste in due prove scritte e una orale. Le prove scritte saranno una sugli argomenti specifici della classe di concorso e una composta da due domande a risposta aperta su quelli riguardanti la didattica. L’orale servirà per valutare la capacità del candidato riguardo la padronanza della disciplina e la progettazione didattica efficace.

Per il sostegno, invece, ci sarà una prova scritta con due domande a risposta aperta sulle metodologie didattiche da applicare alle diverse disabilità. La prova orale comprenderà la verifica della conoscenza dell’inglese di livello B2 minimo.

Scuola primaria e dell’infanzia

Per quanto riguarda la scuola primaria e dell’infanzia, come si accede? Il primo requisito è la laurea abilitante in Scienze della formazione primaria o il diploma magistrale abilitante degli istituti magistrali.

L’esame per questa categoria di docenti sarà composto da un’eventuale prova preselettiva di 50 domande a risposta multipla in 50 minuti. Seguirà una prova scritta della durata di 3 ore, diversa per i posti ordinari e quelli di sostegno. Infine, una prova orale di massimo 30 minuti con verifica della conoscenza dell’inglese di livello B2 minimo.

In bocca al lupo a tutti coloro che parteciperanno!