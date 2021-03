In un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, tutti cerchiamo di mettere dei soldi da parte. Per questo motivo la maggior parte degli italiani ha aderito al piano statale cashback. Purtroppo però servono dei requisiti che non tutti sono in grado di rispettare. Per ovviare questo problema oggi spieghiamo come accedere al cashback di Stato in maniera facile e sicura senza lo SPID e l’app IO.

Il cashback di Stato

Oramai il cashback è un’iniziativa sulla bocca di tutti. Infatti il Governo ha messo in piedi questo progetto per incentivare i pagamenti digitali, ovvero effettuati tramite carta.

Questo dovrebbe aiutare a diminuire il lavoro in nero e i pagamenti non tracciati. Viene rimborsato, infatti, un totale del 10% a semestre a tutti coloro che effettuano un minimo di 50 transazioni. Ognuna di queste può valere un ritorno di massimo 15 euro. Il massimo che sarà rimborsato a semestre ammonterà a 150 euro. Un argomento a parte è il “Super Cashback” che può far guadagnare fino a 3.300 euro all’anno.

Come accedere più facilmente

Generalmente per poter accedere a questo servizio sono necessari due elementi: possedere il sistema pubblico di identità digitale e l’app IO.

Per ottenere il primo è necessario compilare la procedura online o recarsi in un qualsiasi ufficio postale su appuntamento. Questi due passaggi possono però essere tranquillamente bypassati nel caso si abbia una PostePay Evolution o di una carta BancoPosta.

In questo caso basta scaricare l’applicazione e accedervi con i codici che vengono forniti. Nella schermata principale apparirà il saldo della carta abbinato e giusto sotto la dicitura “Piano Italia Cashless – Cashback”. Cliccandoci sopra ci si potrà comodamente registrare e aderire. Una volta fatto, sarà possibile monitorare i propri progressi.

Oggi abbiamo spiegato come accedere al cashback di Stato in maniera facile e sicura senza lo SPID e l’app IO. Consigliamo la lettura di questo pezzo che tratta una tematica similare, sempre inerente al nostro sistema postale nazionale: “Che cos’è una raccomandata market e perché preoccuparsi se ne arriva una”.