Ecco come accedere ai contributi 2020-2021 fino a 20.000 euro in favore delle imprese.

Le aziende sono in sofferenza, specie quelle dislocate in realtà più piccole e dal tessuto economico meno vitale. Pertanto sono varie le regioni che si stanno attivando per offrire un loro contributo alle imprese della zona. Tra queste c’è anche l’Umbria con un bando uscito di recente. L’intento specifico è di sostenere i progetti volti all’internazionalizzazione tramite la partecipazione a uno o più eventi fieristici. Vediamo quindi come accedere ai contributi 2020-2021 fino a 20.000 euro in favore delle imprese.

Chi può beneficiare delle agevolazioni

Hanno titolo per beneficiare delle agevolazioni tutte le imprese (MPMI) che, alla data della domanda, abbiano i seguenti requisiti:

a) almeno tre dipendenti a tempo indeterminato;

b) una sede operativa in Umbria;

c) una iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno;

d) il codice attività incluso tra quelli ammissibili;

e) regolare assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi di previdenza e assistenza verso i lavoratori (Durc).

Presupposti per attivare le agevolazioni

Costituisce presupposto imprescindibile per accedere ai contributi regionali la partecipazione dell’impresa a una o più fiere in presenza o in modalità digitale. Le imprese saranno libere nell’individuazione della manifestazione tanto in Italia che all’estero. Si richiede però che gli eventi si siano svolti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021.

Contributi erogabili

Le soglie di contribuzione variano a seconda della tipologia di fiere a cui si è partecipato, per cui si hanno le due seguenti diverse modalità.

Modalità a costi standard per fiere in presenza:

a) contributo di 1.600 euro al giorno per le fiere internazionali in Italia;

b) contributo di 2.000 euro al giorno per le fiere internazionali all’estero.

Questo fino a un massimo di 5 giorni (per una soglia limite, rispettivamente di 8.000 euro e 10.000 euro).

Modalità a costi reali per fiere in presenza e obbligatoria per tutte le fiere digitali:

Il contributo in questo caso varia tra il 50% e il 70% a seconda del tipo di impresa. Per le fiere in presenza il massimale ammonta rispettivamente a 16.000 euro in Italia e 20.000 euro all’estero. Quanto invece alla spesa massima ammissibile per ciascuna fiera internazionale digitale, l’importo è pari a 10.000 euro.

Procedura e tempistica

La presentazione della domanda seguirà un ordine cronologico. Deve essere necessariamente fatta attraverso la piattaforma FED Umbria. La tempistica va dal 27/10/2020 (compilazione a partire già dal 20/10/2020) fino al 31 dicembre 2020, utilizzando esclusivamente il servizio on-line raggiungibile al seguente indirizzo web https://serviziinrete.regione.umbria.it/. Ecco quindi come accedere ai contributi 2020-2021 fino a 20.000 euro in favore delle imprese.

Tra i riferimenti di contatto, segnaliamo i seguenti:

Confcommercio Umbria – Servizio Bandi e Incentivi

Sito web: www.confcommercio.umbria.it

e-mail: incentivi@confcommercio.umbria.it

Recapiti telefonici Sede Perugia tel. 075/506711 – Sede Terni tel. 0744/405910.