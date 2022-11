Come abituare il gatto a dormire nella cuccia da solo e per tutta la notte

Viziare i nostri amici pelosi ci piace, tanto che li trattiamo a volte come veri e propri umani. Gli permettiamo di sedersi vicino a noi o sulle nostre gambe, di mangiare quello che gli piace e ogni tanto gli concediamo qualche coccola. Insomma, in generale possiamo dire che cerchiamo di soddisfare ogni loro capriccio, anche il più piccolo.

I gatti sono davvero maestri in questo campo. Sanno farsi voler bene come pochi, ma a volte ci pentiamo dei privilegi che gli diamo. Per esempio, “l’onore” di accomodarsi nel nostro letto mentre dormiamo. Col passare del tempo, questa abitudine potrebbe diventare fastidiosa. Insegnare al gatto a stare al suo posto non è facile come lo sarebbe con un cane. Eppure, con qualche piccola dritta e dei pratici suggerimenti, potremmo finalmente tenere il nostro amato letto tutto per noi.

Come abituare il gatto a dormire per conto suo

Si sa che i felini amano la comodità. Per questo motivo il letto o il divano di casa, su cui ci accomodiamo per guardare le serie TV del momento, potrebbero piacergli non poco. Ma non sarebbe l’unico motivo; infatti questi luoghi sarebbero solitamente più alti della cuccia. Ragione per cui il micio potrebbe controllare l’ambiente circostante, sentendosi più sicuro.

Per fargli capire che la sua “casa” non è quella, dovremo attuare alcuni furbi stratagemmi. Innanzitutto, è doveroso scegliere una cuccia adatta al nostro animale domestico. Dopotutto, anche noi non vorremmo vivere in un ambiente che non ci piace. I modelli migliori sono quelli soffici e caldi, che facciano sentire il gatto a proprio agio. In questo senso consigliamo le strutture a casetta e igloo, e in generale quelle dotate di un buon spessore alla base.

Il passaggio successivo sarà quello di posizionare la cuccia in un luogo congeniale al micio. Controlliamo i punti della casa in cui più spesso si rifugia, oltre al letto. Sarà proprio qui che potremo sistemarla per garantirgli la tranquillità che merita. Per attirarlo nel suo nuovo alloggio potremmo mettere al suo interno un oggetto col nostro odore. Una coperta andrà benissimo per dargli quella sensazione di sicurezza che sta cercando.

Come non farci svegliare dal nostro micio di notte

I gatti, anche le razze più intelligenti e curiose, sono animali che amano spostarsi durante le ore crepuscolari. Ecco perché è normale che capiti di sentirli miagolare o strusciarsi contro di noi già all’alba. Purtroppo, questo comportamento potrebbe risultare alla lunga spiacevole. Per cui, dopo aver capito come abituare il gatto a dormire lontano da noi, potrebbe farci piacere sapere come riposare senza che ci disturbi.

Un primo rimedio è quello di chiudere le persiane o abbassare totalmente le tapparelle in casa. Così facendo, renderemo l’ambiente buio a sufficienza perché non si accorga che è mattino. Durante il giorno, poi, potremmo permettergli di giocare per mantenerlo attivo. Lanciamogli una pallina o compriamogli qualche giochino interattivo, cosicché si sfoghi a sufficienza da non agitarsi la sera. Anche le buone abitudini potrebbero incidere positivamente. Una su tutte è quella di dargli da mangiare prima di dormire, invece che la mattina presto.