Come abbronzarsi velocemente: ecco alcuni consigli. Si è ormai giunti ad agosto, mese nel quale la maggior parte degli italiani (quest’anno circa 24 milioni) si concede delle meritate ferie. Specialmente chi non vive in città di mare potrebbe persino non avere avuto ancora l’occasione o la voglia di abbronzarsi, magari perché chiuso in ufficio o assediato dagli impegni causati dalla propria occupazione. Se si rientra in questa categoria di persone o si riscontrano difficoltà ad abbronzarsi nonostante l’esposizione al sole, leggere quest’articolo potrà tornare utile. Al suo interno, la redazione di Proiezionidiborsa illustrerà infatti alcuni consigli da seguire per abbronzarsi velocemente.

Come camuffare la pelle bianca prima di cominciare ad abbronzarsi?

Bisognerà pure iniziare da qualche parte, ma indossare il costume avendo una pelle bianca, quasi malaticcia, potrebbe non essere l’ideale per le persone più attente al proprio aspetto. Niente paura: esiste un modo per camuffarla e cioè applicarci dell’autoabbronzante, un prodotto che agisce sullo strato più superficiale dell’epidermide, facendo sì che assuma un colorito bronzeo. Questo vi rimane per un lasso di tempo compreso tra i 7 e i 12 giorni. Affinché ciò accada è però necessario assicurarsi di avere una pelle liscia ed idratata. Fattore, il secondo, che si vedrà ora essere utile anche per avere una vera abbronzatura.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Idratare la pelle

La pelle secca tende ad abbronzarsi meno di quella idratata adeguatamente. In questo caso, l’utilizzo di un sapone esfoliante o di una spugna ruvida durante la doccia può tornare utile. Così si potrà idratare la pelle e favorirsi quindi un’abbronzatura più rapida.

Una valida alternativa è utilizzare lozioni, creme o gel contenenti PCA, un sale sodico che consente alla cute di assorbire maggiormente l’umidità presente nell’aria.

Dove acquistare prodotti a base di PCA?

Presso qualsiasi negozio fornito di prodotti per la cura per il corpo.

Cosa mangiare per abbronzarsi velocemente

Il nutriente più importante da assumere per abbronzarsi velocemente è il beta carotene, che stimola la produzione di melanina. Questo pigmento scherma la pelle dagli effetti dannosi dei raggi ultravioletti. Inoltre, le cellule che lo producono, quando stimolate dall’azione dei raggi solari, fanno sì che si raggruppi in granuli detti melanosomi, che favoriscono l’abbronzatura.

Le carote e il melone di pane sono gli alimenti più indicati da consumare, poiché contengono un’elevata dose di beta carotene. In generale è però bene mangiare tutti quanti quegli ortaggi e frutti di colore giallo-arancio-rosso.

Un aiuto è dato anche dalla vitamina C, contenuta in particolar modo negli agrumi, nei kiwi e nelle fragole. Da non sottovalutare l’assunzione di omega-3 e omega-6, contenuti nel pesce azzurro, nel salmone e in alcuni tipi di frutta secca, come le noci e le mandorle. Anche le spezie o i cibi ricchi di antiossidanti sono un ottimo spuntino estivo per chi vuole abbronzarsi velocemente. Tra questi si annoverano l’olio di oliva, le banane, il basilico, i pomodori e la soia, che contengono vitamina E, l’antiossidante per eccellenza.

Evitare di utilizzare una protezione solare troppo potente

Per capire sia la protezione solare più adatta al proprio corpo è bene rivolgersi ad un esperto. Infatti a volte si utilizzano protezioni solari semplicemente inadeguate alla propria tipologia di pelle e che offrono, di conseguenza, poca o troppa protezione dal sole. Così finiscono per facilitare le scottature o per impedire l’abbronzatura.

Capire quale sia la propria tipologia di pelle è essenziale per scegliere quali prodotti acquistare ed utilizzare. Non è affatto un dettaglio secondario o una scocciatura inutile: se si vogliono dei risultati degni di nota in un tempo relativamente breve è bene non essere superficiali in nulla.

Usare un acceleratore di abbronzatura

Esistono cosmetici capaci di velocizzare la produzione di melanina, favorendo una rapida comparsa dell’abbronzatura. Se si decide di acquistare una crema che funga da acceleratore di abbronzatura, bisogna applicarla su viso e corpo almeno mezz’ora prima di esporsi al sole. Per ottenere risultati migliori è però iniziare ad usufruirne almeno dalla settimana precedente al giorno in cui ci si esporrà al sole.

Tuttavia, un’alternativa alla crema è costituita da integratori capaci di stimolare la produzione di melanina e che sono reperibili in qualunque farmacia. In questo caso la redazione di Proiezionidiborsa vi consiglia caldamente di consultare uno specialista per concordare le dosi e i tempi di assunzione e, specialmente, se ce ne sia bisogno. Una persona che mangia seguendo un giusto regime alimentare e consumando la giusta quantità di cibi contenenti melanina non ha infatti bisogno di integratori. In alcuni casi potrebbero persino rivelarsi inutili, se non dannosi.

Per approfondire “Come abbronzarsi velocemente: ecco alcuni consigli”

Rimedi naturali contro le scottature da sole