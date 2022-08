Durante il periodo estivo la maggior parte delle persone ripone scarpe pesanti come stivali o anfibi per fare spazio ai sandali. Tra sandali, ballerine, friulane e ciabatte non c’è che l’imbarazzo della scelta. In molti amano indossare le zeppe in sughero, perfetta alternativa alle classiche in corda o ai più scomodi tacchi. Tra le mode di questo 2022, tuttavia, ce n’è una che potrebbe fare storcere il naso a una parte delle donne. Oltre ad aver sdoganato l’utilizzo degli anfibi anche in estate, molte influencer ed attrici sono state paparazzate con le gambe coperte da stivali al ginocchio. Potrebbe sembrare un controsenso dal momento che le temperature sono ancora roventi in tutta Italia. Eppure la moda a volte sfida anche la ragione, quindi via libera agli stivali abbinati in modi molto diversi.

Come abbinare vestiti lunghi e corti in estate senza sandali o tacchi

Si potranno utilizzare sia gli stivali estivi che quelli classici. Tra gli stivali più diffusi e di moda in questo periodo troviamo i texani in tutte le loro forme. Da quelli alla caviglia a quelli alti bisognerà solo riuscire a scegliere il modello che più fa per noi. Si consiglia, però, di indossare una calza alta tra lo stivale e la gamba. In questo modo si eviteranno arrossamenti e irritazioni nel caso di sudore. In estate meglio evitare di abbinarli ai jeans lunghi, meglio indossarli con vestiti corti o shorts.

L’abbinamento con gli shorts potrebbe risultare molto più difficile rispetto a quello con i vestitini. In questo secondo caso sarà sufficiente scegliere un vestito, nero o colorato, e indossarlo insieme agli stivali. Per gli accessori meglio sceglierli dello stesso colore degli stivali. Ad esempio vestito bianco, stivali, borsa e blazer nero. I texani e, in generale, gli stivali bassi potranno essere indossati anche con gonne lunghe e una camicia o con un vestito alla caviglia. Ottimo l’abbinamento con i jeans a zampa e una blusa da provare anche a 50 e 60 anni. Ecco, quindi, come abbinare vestiti lunghi e corti in estate.

Dove comprarli

Gli stivali si potranno acquistare sia su internet che in negozio. Anche in estate, infatti, è possibile trovare nei negozi fisici stivali, spesso di colori chiari e di materiali più leggeri. Su Zalando si potranno acquistare i Texani proposti da Via Roma 15 da 290 euro a 232 euro. Per chi vuole spendere meno ci saranno quelli di Stradivarius a circa 46 euro.

