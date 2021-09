Settembre è un mese ricco di novità dal punto di vista della frutta e della verdura, molte delle quali ritroviamo anche in autunno e inverno.

Di tutta questa abbondanza in dispensa, spesso, non si sa cosa fare, come abbinare i prodotti, come cucinarli e creare ricette uniche.

Tra le verdure tipiche troviamo il radicchio rosso che, spesso, si pensa di poter mangiare solo crudo, in variopinte insalatone.

E tra i prodotti tipici, troviamo anche una categoria a sé stante, quella dei funghi che crescono abbondanti da settembre in poi.

Sembra impensabile ma questi due delizie si sposano benissimo tra di loro.

In questo articolo, quindi, vedremo proprio come abbinare questi due cibi di stagione in una ricetta autunnale golosa e semplicissima.

La base per la torta salata

L’idea è quella di unire il radicchio e i funghi in un ripieno gustoso e avvolgente per una torta salata velocissima e che stupirà tutti, bambini inclusi.

La prima cosa da fare è scegliere la tipologia di pasta della torta salata, che possiamo comodamente acquistare già pronta in un supermercato.

Ormai ne esistono tante tipologie: tonde o rettangolari, integrali, ai cereali, per celiaci e anche in versione più light.

Ma ciò che dobbiamo scegliere è se preferiamo prepararla con la pasta sfoglia o con la brisé.

Gli ingredienti principali sono gli stessi: acqua, farina, burro e sale.

Quello che cambia è la consistenza: la pasta sfoglia è più leggera e friabile mentre la brisé è più compatta e croccante.

Entrambe sono adatte e, quindi, è solo una questione di gusto!

La nostra ricetta dai colori e sapori tipici autunnali è, quindi, quella di una torta salata con radicchio e funghi.

Si tratta di due alimenti stagionali che insieme si abbinano perfettamente: l’amarognolo del radicchio viene, infatti, mitigato dalla dolcezza dei funghi.

Se poi pensassimo di aggiungere del formaggio, andando a dare cremosità alla ricetta, ecco raggiunta l’estrema golosità culinaria!

Vediamo, allora, cosa ci occorre:

la base per la torta salata;

radicchio rosso;

funghi champignon;

cipolla dorata o bianca;

olio extravergine d’oliva, sale, pepe e noce moscata;

ricotta o robiola;

parmigiano grattugiato.

Il procedimento è semplicissimo.

Per prima cosa bisogna pulire e tagliare il radicchio, i funghi e la cipolla. Questa deve soffriggere leggermente con dell’olio e una volta diventata trasparente si potranno aggiungere dapprima il radicchio e dopo 5/7 minuti i funghi.

Poi salare, pepare e far cuocere per altri 8/10 minuti.

Nel frattempo, bisogna dedicarsi alla preparazione della crema in cui andremo ad amalgamare radicchio e funghi cotti.

Mescolare, quindi, in una ciotola la ricotta con il parmigiano grattugiato e la noce moscata.

Bisogna creare una crema liscia e setosa e per questo potrebbe essere utile aggiungere circa due cucchiai di latte.

A fine cottura, unire il radicchio e i funghi alla crema di ricotta e amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Versare, poi, il composto all’interno della base per torte salate precedentemente srotolata all’interno di una teglia con la sua carta forno.

Cospargere la superfice con altro parmigiano e ripiegare i bordi.

Infine, cuocere in forno ventilato per 40 minuti con 2 minuti finali di grill.