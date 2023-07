Come abbinare le gonne lunghe dell’estate: i look migliori sono quelli di Martina Colombari e Melissa Satta

È la stagione che vede come protagonista le gonne lunghe leggere e pratiche, perfette per essere femminili senza soffrire il caldo. Vediamo gli abbinamenti più chic e di tendenza scelti da 2 icone di stile.

La gonna è un capo versatile e intramontabile che negli anni ha assunto diversi simboli, ed è molto amato dalle donne. La versione lunga, in estate, è molto usata perché fresca e leggera e, spesso, ci fa sentire più belle e femminili. Quest’anno abbiamo tantissimi modelli tra cui scegliere, adatti a qualsiasi occasione e realizzati in varie colorazioni e stili.

Pratiche e comode, le gonne lunghe semplici sono perfette per un look quotidiano, quelle più ricercate e raffinate da sfoggiare in occasioni particolari. Di grande tendenza per la stagione estiva sono quelle a portafoglio, plissettate o a balze, ideali anche per fisici curvy.

Ma quelle a fantasia hanno letteralmente spopolato, diventando un must, da avere assolutamente nell’armadio. Si tratta di gonne con motivi floreali grandi o piccoli, geometrici, a righe, a quadretti, con stampe colorate, tie dye, non resta che scegliere il nostro motivo preferito.

Come abbinare le gonne lunghe dell’estate: ecco i modelli scelti dai vip

In passerella abbiamo visto sfilare modelli cargo casual o gonne lunghe trasparenti sensuali, sofisticate e audaci, da abbinare a camicette di raso e zeppe alte. Per avere un look più semplice ma perfetto, potremmo trovare ispirazione tra le foto pubblicate sui social di alcuni volti noti. Non passa inosservato il bellissimo outfit di Martina Colombari, che si distingue sempre per stile ed eleganza. Nel suo profilo Instagram, in una foto, indossa una meravigliosa e leggera gonna lunga a svasare con stampe floreali color lavanda, bianchi e senape.

Abbina questa maxi gonna vivace e sinuosa ad una T-shirt senape e una camicia verde militare aperta, usata come fosse una giacca. Un look casual ma allo stesso tempo chic che possiamo scegliere per qualsiasi tipo di evento, di giorno o la sera. La scelta delle scarpe completa l’outfit e lo definisce, potremmo optare per delle sneakers, slingback o sandalo gioello, a seconda dell’occasione. La Colombari, in alternativa, abbina ad una gonna lunga stile boh chic una camicetta legata in vita e decolleté bassissime, con disegni geometrici.

L’outfit chic ed elegante

Un’altra donna dello spettacolo propone un look da capogiro, ma adatto a situazioni più formali ed eleganti, proponendo la versione a sirena della gonna lunga. Melissa Satta ha scelto un modello aderente creato da Max Mara, con fondo sfrangiato e taglio a sbieco, color panna. Mette in risalto il suo fisico statuario e ben proporzionato, e lo abbina ad un top nero a collo alto. Di certo una gonna da indossare solo per alcune occasioni, ma che può essere un’ispirazione per chi è alla ricerca di uno stile sporty-chic.