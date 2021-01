Dopo aver preparato un sugo, ci si può trovare spesso indecisi, su quale pasta dover versare nell’acqua che bolle.

Saper abbinare il giusto formato di pasta, per quel determinato condimento è importante.

Esistono delle regole da seguire, sulla scelta della pasta e sul sugo adatto, per risaltarne il sapore ed ottenere il massimo risultato.

In questo articolo, consigliamo come abbinare la pasta secca ai condimenti, in modo che la scelta, possa risultare facile e veloce.

Ecco come abbinare la pasta secca ai condimenti.

I condimenti adatti agli spaghetti

a) vongole;

b) crostacei e sughi di pesce;

c) carbonara;

d) cacio e pepe.

I condimenti per le penne

a) sughi con verdure;

b) paste fredde;

c) salse rosse;

d) gamberi e crostacei.

I condimenti per i fusilli

a) paste fredde;

b) sughi di verdure;

c) sughi di pesce;

d) sughi di tonno.

I condimenti per i bucatini e gli ziti

a) amatriciana;

b) ragù;

c) salse piccanti;

d) salse con i peperoni.

I condimenti per i rigatoni

a) ragù di manzo e di agnello;

b) sughi di verdure;

c) salse piccanti.

I condimenti per gli gnocchi

a) sugo di pomodoro;

b) ragù di bolognese;

c) sugo ai formaggi.

I condimenti per le tagliatelle

a) ragù alla bolognese;

b) sugo ai funghi.

I condimenti per i tagliolini

a) astice;

b) tartufo;

c) salmone;

d) sugo ai funghi;

e) tutte le salse cremose.

I condimenti per le linguine

a) pesto;

c) sughi di pesce;

d) salsa alle noci;

e) salse cremose.

I condimenti per le trofie

a) pesto alla genovese;

b) sugo alle noci.

Condimenti per la pasta ripiena

a) ragù di bolognese;

b) brodo;

c) sugo di pomodoro;

d) burro e salvia;

e) verdure.