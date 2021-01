Le regole per il calzino perfetto sono poche e semplici. Indumento intimo maschile di grande sobrietà, rappresenta spesso l’elemento inconfondibile di spicco all’interno del look. Ecco allora come abbinare impeccabilmente l’accessorio di moda che cammina sempre in coppia.

Tra passato e presente

Le regole del calzino perfetto sono dei fondamenti sacri dello stile. Oggi, tuttavia, le tendenze in fatto di “socks” hanno semplicemente presupposti diversi. Se in passato la regola fondamentale teneva a bada stravaganza ed eccentricità, oggi questi due connotati rappresentano dei veri principi ispiratori.

Certamente ciò è dovuto un po’ alla tendenza a indossare look più casual e meno formali. La conseguenza? Anche i completi più classici oggi presentano colore e fantasia all’altezza della caviglia.

Le regole della calza perfetta

Ma come abbinare impeccabilmente l’accessorio di moda che cammina sempre in coppia? Sotto un completo elegante e formale il calzino dovrebbe essere in tinta con l’abito o comunque rimanere sulle stesse cromie.

Se, ad esempio, il completo è grigio fumo, anche il calzino dovrebbe avere questa colorazione. Al massimo esso potrebbe variare da un grigio stone, a un grigio ferro o a un grigio freddo. Rimanere sulle stesse cromie è sempre una scelta vincente.

Altra possibilità è quella di spezzare la tinta dell’abito maschile con un colore di calzino che richiami quello della scarpa. Anche le micro fantasie rappresentano una buona scelta, ma sempre se l’accostamento di colori segue le regole summenzionate.

Per chi vuole fare la differenza

La moda è anche eccentricità in un certo senso. Per chi vuole giocare con tessuti e fantasie, è possibile optare per un calzino a righe colorate o a quadri. E poi, i grandi tocchi di colore. Un calzino ocra o vinaccio sotto un abito elegante è una scelta di stile che catalizza l’attenzione e un look da copiare.

La moda oggi non è più omologazione, ma il sapersi distinguere con classe e univocità. E sotto i jeans? I calzini sportivi con il logo del brand nella parte superiore sono la scelta avanguardista in fatto di stile.