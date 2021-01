Dalle carote ai broccoli, e passando per le patate e per i pomodori, come abbinare erbe aromatiche e spezie alle verdure ed agli ortaggi? E questo perché la scelta dei profumi e degli aromi non dipende solo dalle materie prime. Fondamentale è infatti pure la modalità di cottura per dare poi nel complesso alla pietanza un sapore davvero gustoso.

Ecco come abbinare erbe aromatiche e spezie alle verdure ed agli ortaggi

Per esempio, è possibile gustare le carote crude in maniera davvero sfiziosa marinandole con il succo di limone. E con l’aggiunta di curcuma e di pepe nero. Per l’abbinamento ottimale per le carote cotte al vapore, invece, si può mettere non solo una foglia d’alloro, ma pure un pezzetto di radice di zenzero grattugiata.

Al pari delle carote, pure i broccoli a tavola sono decisamente più gustosi con il giusto abbinamento di spezie e di erbette aromatiche. Per esempio, il pepe nero e la noce moscata sono perfetti per preparare i broccoli gratinati al forno. Mentre il gusto dei broccoli in umido può essere esaltato non solo con la classica foglia di alloro, ma pure con l’aggiunta di una spezia dal gusto forte come il peperoncino piccante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Le spezie forti, sebbene i gusti siano soggettivi, andrebbero infatti sempre abbinate alle cotture in umido o al vapore. E quindi le patate in umido ben si sposano con spezie come la paprica. Piuttosto che mettere il rosmarino quando invece i tuberi vengono cotti al forno.

Pure per il pomodoro, che è di norma sempre associato alle ricette con il basilico, bisogna fare le scelte giuste in base al tipo di cottura. Per esempio, è vero che nella salsa ci vuole il basilico, ma quando il pomodoro è la base per le insalate si possono fare pure delle scelte diverse. Optando per la maggiorana o per l’origano, ed aggiungendo pure una cascata di erba cipollina.