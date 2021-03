I vini rosati ultimamente sono tornati molto in voga. Probabilmente la riscoperta di questa tipologia di vino è strettamente collegata al nuovo modo di percepire il cibo. L’aperitivo, ad esempio, è entrato a far parte delle nostre abitudini e il rosato è una scelta eccellente per queste occasioni.

Inoltre il rosato ha una forte presenza scenica, dona un tocco raffinato alla tavola. E anche in questo caso sappiamo quanta cura oggi dedichiamo a questi aspetti. I social sono colmi di blogger che inondano il web di appetitose immagini di cibo, delle corrette mise en place e di chicche enogastronomiche sempre più ricercate.

Con questo articolo cercheremo appunto, di dare dei consigli su come abbinare al meglio il vino rosé, per fare bella figura con i propri ospiti e per sperimentare qualcosa di diverso dal solito bianco o rosso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Come abbinare al meglio il vino rosé per deliziare i nostri ospiti

Che si tratti di un vino fermo o di bollicine, il rosé è la scelta vincente se si vuole offrire un aperitivo differente e raffinato. Questo vino ha molte caratteristiche in comune con il vino bianco, leggero e poco tannico.

Infatti, come il bianco, rappresenta la scelta ideale per l’aperitivo. Però magari un po’ meno scontato di un comune vino bianco. Si accompagna bene con le verdure, con le carni bianche, con il pesce.

Ma anche ad aperitivi easy come i salumi, i formaggi (specialmente se freschi). È perfetto con ogni tipo di antipasto, soprattutto con i fritti. Con la sua freschezza, infatti, pulisce la bocca dai cibi unti.

Con i primi piatti di pesce

Un ulteriore modo per abbinare al meglio il vino rosé, sono i primi piatti. Il vino rosato è l’ideale anche in questo caso, soprattutto se parliamo di primi piatti con sughi di pesce.

Solitamente nei primi piatti realizzati con il pesce non si risparmia di certo su un buon olio di oliva extravergine. Proprio per lo stesso principio che lo rende amabile con i fritti, anche in questo caso, va benissimo se si tratta di sughetti gustosi e carichi. Un vino che possa pulire il palato dopo un piatto così, è sicuramente il più indicato.

Abbiamo visto, dunque, come abbinare al meglio il vino rosé per deliziare i nostri ospiti.